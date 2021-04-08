受到新冠疫情拖累，美國企業去年發放給股東的股息大幅縮水，但此情況今年持續改善。標普道瓊指數公司（S&P Dow Jones Indices）數據顯示，今年首季共有120家標普500指數成份股企業宣布增加股息派發，高於去年第四季的91家，僅略低於去年首季的126家。

數據亦顯示，標指成份股企業首季派發股息平均成長11.1％，高於去年同期的增加9％。資產管理公司Epoch Investment Partners資產組合經理人托賓（John Tobin）表示：「美企獲利展望看好，股息跟著水漲船高。」

此外，今年首季僅有兩家公司削減或取消股息發放，遠低於去年同期的13家。礦產開採業者Freeport McMoRan與美國醫院公司（HCA Healthcare）這兩家企業則大幅調高股息，超越他們先前暫停派發前的水平。

其他公司則將股息恢復至疫情爆發前水平，羅斯百貨（Ross Stores）與通用健康服務公司 （UHS）便是其中兩例。

(工商 )