台南市政府首開先河，發出全國第一張「自駕電動公車營運路權」牌照，可望成為全國第一個商轉的自駕公車路線，府城客運取得該路權後，8日與美商自駕系統廠理立系統、台灣電動巴士廠凱勝綠能，及台數科集團，強強聯手，共同簽署台南市自動駕駛公車營運團隊合作意向書，共規劃南科及沙崙等兩條循環線，預定10月正式載客營運。

另協力廠商還包括負責車體改裝的星瑞林公司，及擁有台南在地高速通訊基礎建設的新永安有線電視。

上述合作意向書，將有四大升級，第一是「車輛升級」，將由車體廠凱勝綠能提供2輛電動中型巴士，交由技術廠商理立系統改裝，預定今年8月完成。第二是「路口升級」，由台數科預計今年7月完成4處號誌介接、2處盲點偵測建置，將號誌、道路影像直接傳輸到車載電腦進行運算，輔助自動駕駛車輛安全通過路口。

第三是「技術升級」，將新增自動閃避障礙物功能、物件追蹤功能、優化號誌辨識能力、提升搭乘舒適度、系統穩定性與可靠度。第四是「營運升級」，由台南在地客運的府城客運，擔任營運業者，預計10月正式商轉營運。

台南自駕公車邁入全新里程碑，台南市府在沙崙、南科兩地的自駕公車路線試乘日前圓滿結束後，8日在台南市長黃偉哲見證下，包括凱勝綠能董事長陳怡仁、府城客運執行長鍾育霖、理立系統公司執行長李佳儒、台數科董事長廖紫岑等人，共同簽署合作意向書，宣示「自駕公車台南隊」正式成軍，進一步朝向商轉營運邁進。

黃偉哲表示，智慧城市是台南的願景，而智慧交通則是最貼近民眾的應用，自動駕駛車輛也是世界趨勢，自駕技術將對城市交通帶來革命性的改變，無論是在駕駛工時、行車安全、車輛調派，及偏鄉交通等方面，都可運用自駕技術，突破現有的限制，他樂見民間廠商來台南實驗自駕技術，且「自駕公車台南隊」成軍後，台南第一條以自駕車行駛公車路線上路，指日可待。

台南市交通局長王銘德指出，台南自動駕駛公車實驗計畫，去年獲得經濟部核准和測試車牌，共有沙崙和南科2條路線，為確保安全，從一開始只能在封閉車道測試，再逐步完成一般道路的不載客實驗，今年2、3月完成載客試乘，體驗民眾超過800人次。上述實驗計畫3月通過經濟部審查延長一年，第二年計畫將導入客運業者及車體製造廠等團隊，不但可進行技術測試，也將驗證未來商轉營運模式。

(工商 )