文英為《魔法阿媽》配音的聲音令人懷念。(稻田電影提供)

許傑輝（左）為《魔法阿媽》黑貓「酷羅」配音。(稻田電影提供)

1998年上映的《魔法阿媽》歷經23週年後，今年於文策院與募資的共同支援下啟動4K修復，並訂於今年重返大螢幕，8日也釋出首波超前導預告，在一片黑畫面中一句「有蚊子在叫嗎？」短短一句話即能認出是當時為「阿媽」一角配音的文英阿姨，除了引出無限懷念，也勾起當時這部具時代性的作品，時至今日觀眾熱情仍未消退。而前導影片中，為孫子「豆豆」配音的莊博文一句無奈喊出「阿媽」，除了可愛，也瞬間湧現片中難忘的「祖孫情」。

文英阿姨當時在《魔法阿媽》生動入神的配音，是台灣原創動畫史上無法抹滅的身影，也成為當時知名度最高的「國民阿媽」。因為當時是先配音、再計算時間後才繼續繪製，配音時只先提供一張張的鉛筆稿，導演王小棣回想起文英阿姨站在麥克風前看著散圖及劇本時很疑惑不解，拉著他到一旁故作輕鬆問：「難道就要這樣演了？」當時為片中黑貓「酷羅」一角配音的許傑輝也回憶說，文英阿姨對這種作業方式很質疑，配音過程中好幾次喊著：「哇揪甘苦（我好痛苦），哇西西咧啦（我不要做了啦）」，但仍是盡力完成最好的演出。王小棣想起當年一同工作的單純非常懷念，認為文英阿姨的聲音除了具有「世代的溫度」，哪怕是罵人語言，也存在生活智慧與幽默感，「文英阿姨聲音中那些人情世故的表達，是最冀望能延續下來的情感。」

文英阿姨在《魔法阿媽》前就與導演王小棣合作拍攝一系列《全家福》、《母雞帶小鴨》等家庭劇，極具辨識度的粗啞聲線早被觀眾熟知。所以當時《魔法阿媽》在選擇重要的配音演員時，就訂下文英阿姨，而繪圖創作的麥人杰也是認定要以文英阿姨的外型為參考對象。當然更多是文英阿姨具有「阿媽的魔法」，王小棣就透露拍攝《全家福》時，「某次拍攝蔡燦得突然狂打嗝，當時劇組也只能等，但文英阿姨知道後，馬上叫阿得閉上眼睛，她就把口中的水往她臉上噴，讓蔡燦得傻眼大叫，但想不到打嗝就停了！」王小棣形容這招阿媽的撇步，也是生活魔法。

《魔法阿媽》始於編劇黃黎明，以自己母親為原型編寫劇本，而導演王小棣、繪畫麥人杰、配樂史擷詠等所有幕後人員共同讓該動畫成為經典，目前進行修復中的影片訂於今年修復完成並上映，確切日期也將於近期公布，屆時不論是面惡心善的阿媽、調皮趣味的豆豆，亦或悄步上屋頂的黑貓、藏身牆角的香菇、忠厚的大白狗、壓扁的小蛇、學走路的大鯨魚等，都期望能經歷23年後，給予不同世代觀眾再次痛快又感人的情感流通。

(中時 )