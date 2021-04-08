美媒報導，飛騰信息技術公司（Phytium Technology）的超級電腦被研發使用在模擬超音速載體的散熱及拖力，可能與大陸解放軍研發超音速飛彈有關，而這些產品可能被用來瞄準美國航空母艦以及台灣，甚至指出超級電腦晶片是委由台積電生產，引發關注。對此，台積電表示，公司恪守所有相關法規，一定會按照規定執行。

綜合《鉅亨》等媒體報導，台積電表示，公司恪守所有相關法規，若受到限制的實體出貨，將會有完善的評估與審查措施，但不了解該公司產品是否如報導所述被利用在大陸軍用品研發。

根據飛騰資料所述，飛騰-1000（FT-1000）為該公司第三代產品，採用台積電的65奈米製程，共3.5億個電晶體邏輯閘，運作時脈為0.8～1.0GHz。飛騰-1500 (FT-1500)則是採用台積電40奈米製程，採用SPARCv9微架構，熱設計功耗65瓦，運行時脈1.8GHz。

美國商務部工業和安全局（BIS）稍早將包括飛騰等7個大陸實體列入實體清單，限制這些實體利用美國技術生產軍用超級電腦，防止為害美國的國家安全或外交政策利益背道而馳的活動。

《華盛頓郵報》報導，飛騰的超級電腦被研發使用在模擬超音速載體的散熱及拖力，可能針對美國航空母艦以及台灣，由於超級電腦所使用的晶片來自台積電及世芯，已引發美國關注。

經濟部長王美花表示，台積電很早就對晶片出口對象做了非常嚴格的管控，台灣也有高科技產品輸出管制規定，只要符合產品類別的廠商，出口前都必須申請許可。

王美花指出，就經濟部的了解，台積電與世芯兩家業者產品的最終使用都沒有用在軍用品上，都有符合國內規定，也符合美國的相關管制規定，假如有進一步不同意見，經濟部會再進行了解。

(中時新聞網)