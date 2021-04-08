日本傑尼斯男團「關8」最新單曲〈想和你一起看的世界〉日前於日本發行，首週便空降ORICON公信榜冠軍，這是關8的第40張冠軍單曲，也是連續32張單曲獲冠，讓原先便是「單曲奪冠數」及「單曲連續奪冠數」歷年第5名的他們，又再更新了自我記錄。

〈想和你一起看的世界〉是關8睽違已久的慢板抒情歌，也是堪稱關8史上音域最廣、最難唱的歌曲，包含長期的聲音訓練，共花了270天的時間來完成。主導本次挑戰的大倉忠義說：「剛開始練習時完全唱不了」，並表示：「這一年來從零開始嘗試，既然能從不會到會，相信今後也能帶給大家更棒的音樂。很慶幸沒有放棄我們自己的可能性，也希望能成為更引人注目的團體」。

對於歌唱沒有自信，抱持著「比起我來唱，讓其他人唱比較好，不然會造成團體困擾」想法的橫山裕，也在經過訓練、完成錄音後表示：「好像有比較進步了」，並露出開懷的表情。該曲於4月9日在台發行，初回限定盤A、B的DVD收錄錄音花絮等影像，皆附繁體中文字幕，且分別附屬日本原裝進口特典「關8極光反射口罩」、「∞型矽膠料理模具」。

(中時 )