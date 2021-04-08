台灣印尼觀光發展交流協會於8日在台北福華飯店舉辦穆斯林醫療暨觀光推廣清真午宴，展開對台灣穆斯林生活旅遊圈推廣。印尼、土耳其、馬來西亞、與沙烏地阿拉伯多位駐台穆斯林國代表、立法委員陳歐珀、中華民國僑務委員會王偉讚副處長等多位長官，與眾多業者在場共襄盛舉。

協會理事長張志嘉表示，穆斯林最重要的齋戒月與其後的開齋節在即，希望藉由這個機會號召全台具清真認證的觀光業者，一同展開穆斯林友善旅遊圈推廣，進一步在疫情期間提前將台灣穆斯林旅遊資訊傳至海外各穆斯林國，提前部屬未來旅遊業復甦。

目前協會已經與數百間飯店、餐廳、醫療醫美、遊樂園、休閒農場等單位進行合作，進行穆斯林友善觀光推廣準備，例如六福村祭出穆斯林買一送一方案、春天酒店提供泡湯加清真料理及免費導覽北投原始自然風貌、以及北投健康管理醫院的穆斯林人士健檢套裝活動等，希望台灣傳達對穆斯林朋友的友善，提升未來穆斯林旅客來台旅遊的意願。

台灣印尼觀光發展交流協會即將展開台灣穆斯林產品與服務的國際推廣計畫，持續擴展穆斯林在台人士的友善生活圈，讓穆斯林朋友感受到台灣的溫暖。

(工商 )