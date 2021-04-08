大陸女星秦嵐以宮廷劇《延禧攻略》「富察皇后」一角人氣暴漲，溫柔優雅的形象深植人心，現年41歲的她，不管是臉蛋、身材都保養得宜，近日她自爆真實腰圍，讓網友全看傻眼。

秦嵐和小19歲「陸版道明寺」王鶴棣在《無法戀愛的理智派》大談姐弟戀，新戲最近播出，在昨天播出的片段中，有幕王鶴棣替秦嵐量腰圍的情節，而今（8日）秦嵐就在微博曬出兩張照片，自爆真實腰圍。

秦嵐自曝真實腰圍。（圖／翻攝自微博）

秦嵐腰圍只有59公分，稱羨許多人。（圖／翻攝自微博）

照片中，秦嵐穿著一套白色運動裝，上衣短版設計讓她露出一小截纖細水蛇腰，而她自己拿著軟尺量著腰圍，下一張照片，就放大軟尺刻度的部份，165公分的秦嵐，腰圍只有59公分，她也打趣發文cue王鶴棣，笑稱「真實腰圍是這樣滴，不知道王鶴棣量得準不準」。

秦嵐真實腰圍一曝光，立刻掀起網友熱烈討論，激動直呼「這狀態什麼水平」、「這59cm是要上天嗎」、「果然時刻自律才會有好身材，向姐姐瘋狂看齊」、「這腰圍真實存在的嗎」、「這個細的腰，秦嵐姐姐是每天不吃飯嗎」、「名副其實的小腰精」，紛紛感嘆她纖細的身材。

(中時新聞網)