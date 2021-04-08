美國「有線電視新聞網」（CNN）8日報導，由於新冠肺炎（COVID-19）疫情影響，美國外帶和外送餐飲服務大幅成長，連帶使得最受美國消費者喜愛的小包裝番茄醬需求大增，引發遍及全美的「番茄醬荒」，餐飲業者費盡苦心，只為能找到幾包番茄醬。

根據報導，由於美國疾病管制中心（CDC）呼籲民眾於疫情期間，不要在餐廳使用共享的大瓶裝番茄醬，並建議減少外食，盡量改採外帶或叫外送，導致小包裝番茄醬的需求量大增，許多餐飲業者根本叫不到貨。在科羅拉多州丹佛（Denver）開餐廳的福塞里爾（Chris Fuselier）表示，情況糟到當他去麥當勞等速食店吃飯時，都得盡可能多拿幾包，當作自家餐廳的存貨。

在需求大漲之下，售價當然也隨之攀升。綜合美媒報導，自2020年1月至今，美國小包裝番茄醬的價格已上漲13%；該國著名的連鎖速食餐廳海滋客（Long John Silver's），據稱已為確保小包裝番茄醬庫存而花了50萬美元（約新台幣1420萬美元）。eBay網站上甚至出現許多販售小包裝番茄醬的拍賣，以前餐廳免費送的不起眼小東西，現在每包零售要價0.2美元（約新台幣5.7元），而且購買的人還不少。

佔美國番茄醬供應市場70%份額的亨氏（Heinz）公司，即使自2020年疫情大流行初期便開始增產，卻仍供不應求；為滿足饕客的需要，該公司日前已宣布，預計將產量大幅提升25%，未來每年將能生產達120億包的小包裝番茄醬。

(中時新聞網)