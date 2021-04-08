手機保護貼碎片刺進手指傷及骨頭，傷口痊癒卻長出神經瘤。（翻攝 網易新聞）

手機保護貼破了，你會立刻換新？還是再撐一下省點錢，多用一陣子？大陸一名女子的手機保護貼已經碎裂，卻沒有更換持續使用，天天滑手機，結果手指遭到碎片割傷，而且插進體內傷及骨頭，長成了神經瘤。

杭州一名女子在今年過年前收到一份禮物，老公送了她一部新的大螢幕智慧手機，她立刻幫新手機貼上了鋼化保護貼。不久前，他接完電話，手機不小心掉地上，保護貼破了，卻沒有影響使用，於是為了省錢，就讓保護貼繼續黏在手機上。

沒多久，她從隨手從包包裡要把手機掏出來時，右手的拇指被尖銳無比的手機保護貼碎片給扎了一下，她立刻把手指頭上的保護貼碎片拔掉，以水沖洗之後，貼上了OK繃。沒想到傷口逐漸癒合，手指頭的疼痛卻沒有消失，只要稍微碰到就痛得不得了，完全無法用力。

手術後醫生在傷口處取出了一塊極微細小的保護貼碎片。（網易新聞）

最後受不了，前往大醫院找骨科醫師求救，經過手術才發現，受傷的右手拇指，裡面竟然還有了一片約5mm*5mm大小，極小的保護貼碎片，最深的地方已經扎在骨頭上。因為長出有局部神經瘤，手指才會一按壓就感到劇痛。醫師說明，由於手指內的碎片太小，超音波檢查也無法發現，建議民眾，如果手機的保護貼破裂，應該立即撕掉並小心處理，避免手指被刺傷，如果手指被刺傷最好立刻前往醫院就醫。

(中時新聞網)