日系植物系洗沐品牌「BOTANIST」今年春季推出植物性春櫻系列，帶來視覺與嗅覺的櫻花饗宴，在家就能享受一場繽紛粉嫩的櫻花雨。

本次新品漸層粉色包裝與粉金色LOGO相互輝映，詮釋新式粉紅暖色調，為女孩們打造粉嫩無辜的洗沐體驗。延續去年廣受好評的櫻花與果香的雙重香氛，嚴選6種果香，推出3大洗潤組合及2款沐浴乳，除了洗潤組合，今年春季限定BOTANIST植物性春櫻護髮膏，浪漫甜美香氛溫柔呵護女孩，粉嫩透亮迎接初春暖陽。

本次新品漸層粉色包裝與粉金色LOGO相互輝映。（圖／品牌提供）

BOTANIST植物性春櫻系列將花香揉合6種不同果香，典雅溫柔的櫻花中帶有莓果微微的酸甜，讓今年春天增添初戀的氛圍。除了添加具保濕效果的牡丹精華與桑根植物精萃以及修復受損部位的辣木籽萃取成分，並依據女孩不同需求推出3種洗潤組合。

BOTANIST植物性春櫻系列推出3種洗潤組合。（圖／品牌提供）

另外還推出兩款春季限定沐浴乳，輕柔守護女孩的每一吋肌膚。櫻花揉合紫羅蘭，創造層次感豐富的花語二重奏。添加羅馬洋甘菊植萃、牡丹精華、魚腥草提取配方，替肌膚補充滿滿的水分，活煥肌底光澤，綻放如花瓣般的粉嫩肌膚。

BOTANIST推出兩款春季限定沐浴乳。（圖／品牌提供）

除了基礎洗沐，這次更引進超限量春櫻護髮膏，春季限定的櫻花粉色外觀，搭配櫻花與佛手柑香味，溫柔中帶有一絲甘甜，賦予女孩屬於春季的活力，植物性油脂質地輕柔包覆髮絲，彷彿添上一層潤澤膜，保留充沛水分，讓秀髮每天擁有好氣色。輕輕塗抹在髮尾上，固定髮型不受濕度與毛燥所擾，完美迎接一天的序曲。小罐好攜帶，除了可以使用於秀髮造型外，亦可當護手霜使用，隨時隨地保持甜美好形象。

▍活動

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★公佈時間 ｜ 2021/4/14

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(中時新聞網)