原能會稍早指出，今(8)日傍晚6時收到台電公司通報，南部修護處員工於核三廠執行1號機大修主汽機複合中間閥設備吊掛作業時，發生左手小指遭銅條敲擊受傷之意外，該員工意識清楚，已外送就醫，目前持續觀察中。

原能會表示，前述事件雖不影響機組安全，但原能會仍要求台電公司應營造良好工作環境，加強人員工安意識及防護，以確保人員作業安全。

(中時 )