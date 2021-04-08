修護員大修核三廠1號機遭銅條擊傷 已送醫觀察 23:322021/04/08 中時 李柏澔 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 恆春核三廠8日傳出工安意外。（中時資料照 潘建志攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 原能會稍早指出，今(8)日傍晚6時收到台電公司通報，南部修護處員工於核三廠執行1號機大修主汽機複合中間閥設備吊掛作業時，發生左手小指遭銅條敲擊受傷之意外，該員工意識清楚，已外送就醫，目前持續觀察中。 原能會表示，前述事件雖不影響機組安全，但原能會仍要求台電公司應營造良好工作環境，加強人員工安意識及防護，以確保人員作業安全。 與華航機組員代表座談 鄭文燦：爭取檢疫期間權益 國1驚悚影片 轎車下錯交流道直切主線 小黃撞上翻2圈側身插地 (中時 ) #原能會 #員工 #核三廠 #1號機 #銅條 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 伊朗貨船紅海遇襲 傳以國報復 04:102021/04/08 國際大事 兩岸情勢緊張 國務院發言人：美對台承諾堅若磐石 06:042021/04/08 國際 謝龍介批林佳龍廢自治條例替中火解套 民進黨議員：落井下石 17:332021/04/08 政治 核一廠傳挖破冷卻水管 侯：核安監督委員會詳細去了解 10:492021/04/08 政治 涉裝修造假詐貸2億 東鋼第二代侯尊中凌晨80萬交保 04:102021/04/08 社會新聞 東鋼侯家第二代侯尊中詐貸2億 遭80萬交保並境管 07:352021/04/08 社會 《光電股》玉晶光Q2營運 視手機零組件缺料及客戶拉貨狀況而定 17:402021/04/08 財經 衰男到醫院做核磁共振慘被忘在艙內 爬出見荒唐一幕氣炸 16:432021/04/08 搜奇 核一廠冷卻水遭挖斷 台電：無輻射外洩 14:012021/04/08 財經 遼寧艦演練反潛 反艦 偵察課目 04:102021/04/08 焦點新聞 供電安全夢碎的開始 04:102021/04/08 時論廣場 社會熱門新聞 【太魯閣出軌】卓思潔遺體4天修復 卓母：一看就是我們家的孩子 - 社會 統聯闖地下道機車道車體削掉一半 上方就是台鐵軌道 - 社會 望高寮驚見全裸少女倒地不起 遊客急報案洩駭人內幕 - 社會 全國最美農會理事長陳怡樺愛子 遭友人脫褲霸凌畫面曝光 - 社會 台積電為救難人員換新制服 媒體人曝潛規則大讚：很細心 - 社會 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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