台灣近日鬧水荒，全台多處水庫已快見底，天氣風險公司環資部總監賈新興表示，目前台灣水情必須撐到梅雨季，甚至是颱風到來才能緩解。(翻攝賈新興臉書)

台灣近日鬧水荒，全台多處水庫已快見底，中部地區缺水情況尤為嚴重，部分地區已進入限水階段，民眾只能祈禱降雨發生。對此，天氣風險公司環資部總監賈新興表示，目前台灣水情必須撐到梅雨季，甚至是颱風到來才能緩解，坦言，「期待颱風或熱帶性低氣壓」。而根據預報資訊，最快下周就會有颱風生成。

賈新興於臉書發文指出，根據歐洲系集預報資料顯示，未來第一周（4/4-4/11）颱風通過的機率有20％-30％的，不過還是熱帶性低氣壓的機率較高，且位置在遙遠的東方海面上，對台灣不會構成影響。

到了第二周（4/11-4/18），可能影響的區域主要在菲律賓中部，機率約有30％至40％，研判在4/12-4/14間，有4至6成熱帶性低氣壓生成的機率。賈新興指出，由於熱帶性低氣壓的位置比較南邊，此時臺灣西半部降雨少雨機率很高。

至於第三周4/18-4/26的天氣預報，目前來看，熱帶性低氣壓生成的機率約為4至6成，雖然位置較偏北，降雨方面，恆春半島及臺東的南部少雨的機率也比較低，但由於時間更遠，不確定因素比第二周來的更高。

賈新興最後表示，以目前的水庫水位和初步的天氣預報資訊來看，台灣的水情依舊非常的吃緊。「老天不下雨，目前我們能做的是，盡量延長水庫的水位，撐到梅雨來，最壞的打算是要撐到颱風來。」同時也指出，水資源在未來會是重要的議題，水的價值，來自於人們重視它的程度。

(中時新聞網)