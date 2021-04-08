統聯客運空車卡在機車地下道口，只有司機一人為受傷，虛驚一場。（讀者提供／程炳璋台南傳真）

真是粗心，台南市北區8日晚間9時許，一輛統聯客運遊覽車東向西行經小東地下道，黃姓司機一時恍神開進機車道，仍繼續往前，半個車頭撞進隧道，消防隊見狀大驚，差點以為是客運版太魯閣號事件，擔心有乘客受傷，一看才知車內只有司機1人，並未受傷，虛驚一場。

東區與北區交界口的小東路地下道，上頭是火車鐵道，地下道有分隔島隔開汽車與機車道，一輛統聯大巴士8日晚間9時卻駛入機車道還不自知，黃姓司機未察覺地下道限制高度，持續往前開，車頭撞入隧道口，卡在洞口動彈不得，車頂被削去一半，車身部分鐵皮翻起，滿地碎玻璃。

附近民眾見狀趕緊報案稱有客運卡在地下道口，警消人員受理時，擔心有乘客受傷，出動多輛救護車，到場才得知遊覽車內無乘客，只有司機1人。

警消人員看到遊覽車頭前方被削去一半，肇事司機已自行下車，並未受傷，他懊悔的向警消人員稱「一時恍神開錯車道」。大家才虛驚一場，改派拖車拉出大巴士，經過1個多小時才排除現場障礙。

不少路人將照片拍下傳上網路社群粉絲頁，網友紛紛留言「一秒變敞篷」、「變成府城觀光巴士」、「司機很扯」、「太猛了」。黃男酒測值為0，警方另將依照違反道交條例開罰。

(中時 )