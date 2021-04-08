女星謝欣穎憑著主演賀歲片《角頭-浪流連》晉身「億萬票房女星」行列，日前她被拍到和小4歲男星王柏傑，在台北街頭牽手約會，今（8日）兩人就分別在IG曬出緊擁放閃照認愛，受到大批網友祝福。

照片中，謝欣穎和王柏傑都穿著一身黑，兩人緊緊抱在一起，從臉上的燦爛笑容，就感覺得出他們散發甜蜜的粉紅泡泡，而她僅簡單寫下：「Have a nice day」，似乎間接認了這段姐弟戀，而王柏傑也曬出同樣場景的合照，十分甜蜜。

照片Po岀短短時間，許多粉絲留言祝福「好幸福的畫面」、「恭喜恭喜」、「只要妳開心 我們都開心」，不到半小時就湧入上萬人按讚。

謝欣穎認愛王柏傑。（圖／翻攝自IG）

王柏傑也曬照放閃。（圖／翻攝自IG）

謝欣穎曾和潮牌設計師梁士華交往7年，原本論及婚嫁，卻抓到對方劈腿，因此狠斬7年情，後來和認識多年、朋友變成男友的「D先生」交往，現則大方認愛王柏傑。

而王柏傑過去曾和柯佳嬿、瑞莎公開戀情，和許瑋甯、蕭亞軒、王淨、陳語安等女星都傳過緋聞，情史相當豐富。

(中時新聞網)