交通部長林佳龍。 (資料照片)

台鐵局3個月沒有局長，遭質疑群龍無首、內控失靈，導致太魯閣列車重大事故。對此，交通部長林佳龍昨在立法院接受質詢時說，要替台鐵找好的局長人選並不好找。但被問到先前是否曾向行政院提出名單？是否都被行政院長蘇貞昌打回票？林僅表示曾和政院討論過，對於敏感問題，忍住不語。

資深媒體人唐湘龍8日在TVBS《少康戰情室》砲轟林佳龍，到底誰卡住鐵路局長位子？林佳龍欲言又止，行政院好像也不準備說明這件事情。但這件事關乎到傷亡者的交代，為何清明連假台鐵沒有一個局長可以管？這個行政體系竟然容許沒有局長？

唐湘龍呼籲，林佳龍應該大聲說，他提了誰當台鐵局長？是誰不讓這項人事案過關？把這件事情公開，起碼功德圓滿！

國民黨立委鄭麗文日前質詢林佳龍，第一次甚麼時候把台鐵局長人事送出來？林佳龍說「這個部份他都有跟行政院，恩...」。鄭麗文再問「甚麼時候？」林佳龍仍然只回「恩...」鄭麗文繼續質問「你有沒有送？」林佳龍三度「恩...」，鄭麗文最後不耐煩：「正常來講，你一定有送嘛！不是嗎？」林佳龍還是「...有跟..院...」鄭麗文質疑，「所以是行政院不滿意這個人選？所以被打了回票？再送第二次？」林佳龍第五度「這個...」

唐湘龍呼籲，林佳龍應該大聲說，他提了誰當台鐵局長？是誰不讓這項人事案過關？

民進黨立委林俊憲在節目中幫林佳龍緩頰，說確實有去找人，但真的是跳火坑，台鐵確實有很多困境。

不過費鴻泰則指出，林俊憲說的跳過一段，就是林佳龍有把人事案送到行政院，是蘇貞昌不核准。不過林俊憲反駁，「這是外面在傳言」。費鴻泰強調，這不是傳言，這是真的！

(中時新聞網)