大腸直腸癌治療後2年內，復發機率高達40％，第一次復發後，每2、3年就會復發一次，結束治療後，飲食、生活該注意什麼，可避免復發？

大腸直腸癌的早期治癒率相當高，高達90％以上，但部分癌細胞還是可能透過血液循環擴散至其他器官，術後復發率相當高。相關研究顯示，大腸直腸癌治療後2年內，復發機率高達40％，第一次復發後，每2、3年就會復發一次，令不少得了大腸直腸癌的病人，對於「會不會復發」感到擔憂。

和信治癌中心醫院營養部主任王麗民表示，「癌症病人在接受一系列治療後，『該怎麼吃才不會復發』是追蹤期間民眾常提出的問題。結束治療後的飲食可以恢復到與一般民眾相同的均衡或健康防癌飲食原則，例如落實『我的餐盤』飲食計劃。」

「我的餐盤」是2018年衛福部國民健康署公布的每日飲食指南，將每日應攝取的分量轉換成易於落實的均衡飲食。每日餐盤的概念很簡單，每餐的餐盤都含有乳品類、水果類、蔬菜類、全榖雜糧類、豆魚蛋肉類及堅果種子類6大類食物，有清楚的分量口訣，容易執行，照著分量食用，避開不良飲食習慣，就能吃出健康。

●餐餐飲食力行「我的餐盤」

1.乳品類：每天早晚一杯奶

每天早晚喝1杯240毫升乳品或無糖優酪乳，也可將乳品、起士入菜。提供豐富蛋白質、鈣質等營養素。

2.水果類：每餐水果拳頭大

1份水果約1個拳頭大，切成塊狀的水果約2/3至1飯碗。1天應至少攝取2份水果，挑選原則以在地、當季、多樣化為主。

3.蔬菜類：菜比水果多一點

蔬菜攝取量要足夠，份量比１份水果多一些，深色蔬菜（深綠和黃橙紅色蔬菜）需達1/3以上。

4.全榖雜糧類：飯跟蔬菜一樣多

分量約與蔬菜相同，至少1/3為未精製全穀雜糧，例如：糙米、全麥、燕麥、藜麥、薏仁、玉米、甘藷等。

5.豆魚蛋肉類：豆魚蛋肉一掌心

一掌心的魚肉可提供1.5〜2份蛋白質、一塊傳統豆腐可提供1份蛋白質，為避免吃到過量飽和脂肪，優先食用的順序為：豆類>魚類海鮮>蛋類>禽肉、畜肉，同時要避免加工肉品的攝取量。

6.堅果種子類：堅果種子一茶匙

1份堅果種子約1湯匙量（約杏仁果5粒、或花生10粒、或腰果5粒)，可在固定時間攝取，也可分配在3餐中，由於1湯匙等於3茶匙，建議每餐食用1茶匙量。

●防癌，務必避開５大易癌變習慣

1.不攝取過多脂肪：體內會合成膽酸幫助分解脂肪，而腸道中的細菌會將膽酸轉成有害的代謝產物，刺激細胞變異，最終發展成腫瘤，所以要少攝取含高脂肪的紅肉及高油脂食物，多吃高纖食物。

燒烤類的食物與加工食品，都是易致大腸、直腸癌的危險因子。(示意圖/Shutterstock)

2.不吃香腸、臘肉、火腿、罐頭等加工肉類：上述食物含有亞硝酸鹽，若與含胺類的食物（魷魚、秋刀魚）合吃，容易產生亞硝胺致癌物質，易誘導大腸內壁細胞發生癌症病變，一定要少攝取，甚至忌口不吃。

3.少攝取碳烤、煙燻、醃漬及高溫反覆油炸食物：這樣能降低體內自由基，避免誘發大腸內壁細胞病變。

4.戒菸或戒電子煙：菸品含有上千種有毒物質，其中尼古丁會隨著血液循環影響全身器官，除了增加大腸直腸癌發生率，也會提高腸癌復發率。大腸直腸癌治療後，一定要戒菸或戒電子煙，遠離致癌因子。

5.不飲酒：研究顯示，酒精很容易進入細胞內，轉化成損傷細胞的有害物質，易增加罹患大腸直腸癌風險。大腸直腸癌治療後，一定要養成滴酒不沾的習慣，避免酒精再度成為致癌因子。

本文作者:梁雲芳

諮詢：王麗民（和信治癌中心醫院營養部主任）

(本文摘自《大家健康雜誌》2021年3、4月號 第393期)

《大家健康雜誌》2021年3、4月號 第393期

(中時新聞網)