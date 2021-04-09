由港澳台灣慈善基金會主辦的第16屆‧2021“愛心獎”正式啟動!

第14屆 . 2019得獎人張淑芬董事長(中)、世界知名半導體企業家 / 台積電創辦人張忠謀博士(左)、 林創辦人(右)。(圖/香港愛心獎提供)

第16屆‧2021“愛心獎”再度由鳳凰衛視協辦及製播、北京東西方慈善論壇、台灣八大電視、許曉暉紀念基金、現代財經基金會、新加坡恒一基金公司、台北科大校友總會協辦，UA亞洲聯合財務有限公司榮譽贊助，悉心共建平台，表揚全球善心人士。

第15屆 . 2020得獎人星雲大師代表 — 佛光山住持心保和尚(中)、台塑企業集團總裁王文淵(左)、高雄長庚紀念醫院陳肇隆名譽院長(右)頒獎。(圖/香港愛心獎提供)

愛心獎每年從社會上發掘大善行者、無私奉獻者，通過機構代表推薦參與甄選，通過網上、電郵、郵寄等方式提名。每屆報名的階段為期一個多月，及後進入評選程式後，通過評委初選、複選和終選多輪的評分、投票選出當屆得獎人。15屆以來，共選出90位愛心楷模，每位得獎人在慈善事業上貢獻卓越，事蹟感人，他們有的年高德劭，有的廣施恩惠，有的奉獻所有，親力親為，宣導引領，都是我們學習的傑出榜樣！

第15屆 . 2020得獎人呂若瑟神父(中)、亞洲大學榮譽講座教授楊志良(左)、吳修齊文教公益基金會董事長林蒼生(右)頒獎。(圖/香港愛心獎提供)

去年，愛心獎第一次邁向全球華人地區，迎來了歐美亞非各洲的參選人踴躍報名，並且產生了首位海外獲獎者。去年12月在全球疫情嚴峻的當下愛心獎組委會克服萬障，如期舉行頒獎典禮，為社會注入正能量，創造了多個第一：(1)為首屆邁向全球華人地區，產生首位海外獲獎者；(2)首年終選改用“通訊投票”選出得獎人；(3)頒獎禮首次海峽兩岸三地與海外得獎人衛星連線，將世界各地的得獎人、貴賓匯合。真正體現了愛心無分國界、種族、宗教，克服困難，共襄盛舉。

第15屆 . 2020得獎人沈文振董事長(中)、台北科技大學校長王錫福(左)、台北科技大學講座教授姚立德(右)頒獎。(圖/香港愛心獎提供)

來到了第16屆，愛心獎將一如既往，為褒揚慈善典範，彰顯無疆大愛，不辱使命。我們相信，愛心獎榜樣的力量，不但為剛過去的2020加油打氣，更為否極泰來的2021帶來希望。在這一年多的抗疫戰中，身邊有許許多多的感天泣地的事蹟，廣傳他們的善行，為他們提名!

第16屆‧2021現正接受報名(圖/香港愛心獎提供)

“愛心獎”創辦人、召集人 - 林添茂

寄語：

愛心獎創辦時，我就做了20年的規劃，由香港啟航、延伸到台灣、內地、全球華人地區，去年的第15屆愛心獎由兩岸四地推向全球華人社會，結合兩岸乃至全球華人、華商的力量，共同實現“愛心夢想”。我們希望于2025年成為世界公益慈善項目，全球共選愛心楷模。

大家都知道，自古以來，國家、民族、社會的發展，全賴科技不斷的創新，人類文化的互相包容。東西方文化的精髓和主流都是“愛心、感恩心、包容心、”，如果我們人世間沒有愛和包容，我們都將活不成，也不想再活了，所以我創辦了愛心獎。

各位親愛的朋友們：未來，我們將繼續全心、全力、全意融合科技，加速把愛心種子撒播到全球每一個角落，我祈願，全世界更為和平、安定、繁榮，這是我創辦愛心獎時點點滴滴的心願。

感恩大家的支持。

報名詳情

參選資格

現凡居住中國內地(以下簡稱內地)、香港、澳門、台灣，並持有當地永久居民身份（分）證及全球華裔（華人/華僑等），不分宗教、性別、職業、年齡等，其愛心善舉符合獎勵標準，均可經推薦參選。參選人如參選期間離世，即喪失參選資格。推薦機構包括政府/學術/慈善團體/非政府組織/非牟利機構等團體（同一團體/機構最多可推薦3人）。

獎勵標準

公益創新，慈善文明先行者。

宗教領袖，慈悲度苦濟難者。

愛心企業，心系社會領導者。

默默行善，匡正社會風氣者。

濟困扶危，救助老弱無依者。

資料提交

參選人/推薦機構負責人須將中文或英文報名表/推薦機構負責人資料(圖、文限10

頁A4紙以內；影音資料限2-3分鐘)及「獎金使用計劃」，網上/電郵/郵寄，於截

止報名日期前提供。

獎勵名額及獎項

全球得獎人名額8人(含中國內地、香港、澳門、台灣及全球華裔)，得獎人不分名

次；每位得獎人獎金美金16萬元、獎座及獎狀。

終選 / 基金會主席： 梁愛詩 / 王茂林

創辦人、召集人： 林添茂

報名日期

2021年3月22日(一)至4月30日(五)

(中時新聞網)