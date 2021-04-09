威廉王子和英國獨立電視台（ITV）記者布萊德比雖有20年交情，但眼見對方站在梅根和哈利這邊，感到十分不悅。

一個是未來英王，一個是頑強的英國獨立電視台（ITV）新聞記者，他們親密的友誼曾顛覆了一切不可能。

不過，據《每日郵報》（Daily Mail）報導，據王室高層消息人士透露，如今威廉王子已斷絕和布萊德比（Tom Bradby）維持了20年的友誼。據說威廉和弟弟哈利與弟媳梅根關係惡化，但和他有老交情的ITV「10點新聞」（News At Ten）主持人布萊德比卻站在哈利夫婦那邊，令他感到不快。

如今身在倫敦的布萊德比不時和在加州的哈利夫妻熱線往來，但卻不再受昔日密友威廉的信任。一位王室消息人士透露，威廉和布萊德比的友情大可以說是結束了。劍橋公爵對這位老朋友，還有他近幾個月來的表現都感到失望。「威廉為人敏感，深信患難見真情，而說句公道話，布萊德比不是真朋友之一。」

此外，王室高層幕僚對布萊德比和ITV新聞似乎成了梅根和哈利的傳聲筒，不停訴苦，抱怨王室感到愈來愈火大。2019年當梅根和哈利訪南非時，現年54歲的布萊德比為ITV主持了紀錄片，大曝梅根的心聲。「沒多少人問我，我好不好，」當時她訴苦道，「背後的真實情況就是這樣……真令人覺得很掙扎。」

此外，哈利也透過布萊德比的紀錄片，公開證實和哥哥不和，並坦承和威廉「走在不同的路上。」最近ITV能獲得授權，播出美國脫口秀女王歐普拉（Oprah Winfrey）對梅根夫婦的震撼專訪，大曝英國王室有種族歧視，據信布萊德比也從中扮了要角。

威廉和凱特2010年11月訂婚時，特別選擇好麻吉布萊德比進行獨家專訪。

然而，據消息人士說，更令王室幕僚感到憤怒的，就是布萊德比倒向梅根夫婦的態度與報導。「眾所周知，布萊德比經常和哈利聯絡，知道事情怎麼運作的王室幕僚認為，這根本顯而易見。不過，考慮到布萊德比和威廉之間的老交情，這真的令人難以接受。」

事實上，威廉和布萊德比曾經是好麻吉，2010年11月他和凱特訂婚時，特別選擇讓對方進行獨家專訪，甚至還邀這位ITV記者參加婚禮。

(中時新聞網)