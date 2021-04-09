【回憶殺】《古惑仔》系列電影從1996年上映後，除了捧紅陳小春、鄭伊健、吳鎮宇、張耀揚等港星，還有飾演大哥女人的女星，像是陳浩南一生摯愛的小結巴，或是山雞最愛的女人丁瑤等，替硬派的黑幫電影注入一股柔情。如今20多年過去，這些《古惑仔》電影女主角變得如何呢？

1.黎姿（小結巴）

古惑仔之小结巴篇

黎姿接演《古惑仔》才24歲，擁有雪白美肌和梨窩甜笑，完美詮釋個性傻大姐又有點辛辣的角色小結巴，成為陳浩南一生最愛的女人；現年49歲的黎姿，與富商老公馬廷強結婚13年，育有3個寶貝女兒，雖然已全面退出演藝圈，但她創立美容王國，保養得宜的外型無疑是活廣告。

2.邱淑貞（丁瑤）

影片來自YouTube，如被移除請見諒。

邱淑貞28歲演《古惑仔之猛龍過江》的黑幫龍頭情婦丁瑤，黑色低胸華服和紅脣打扮相當美艷，是山雞哥一生摯愛，也是古惑仔性感女神代表。邱淑貞1999年結婚後全面息影，與富商沈嘉偉連生三個女兒，其中長女沈月遺傳到媽媽的美貌，常常接拍時尚雜誌，獲封「最正星二代」，但目前無意進入演藝圈。

3.舒淇（阿菲、刀疤淇、鄧美玲）

影片來自YouTube，如被移除請見諒。

古惑仔龍爭虎鬥(電影)。舒淇。(嘉禾提供)

舒淇演遍《古惑仔》系列的正傳、外傳、前傳，能駕馭美艷與清純的氣息，最令觀眾印象深刻的角色大概是陳浩南的女友鄧美玲，當年雖然才22歲，但無論是大笑或哭泣，都能感受到她真摯的演技；事隔多年，44歲的舒淇早已是影壇中的巨星，拿下無數影展獎項，私領域部分，她2016年無預警成為馮德倫的太太，兩人雖然都是大明星，但結婚過程樸實又隨性，一度成為佳話。

4.李嘉欣（欣欣老師）

影片來自YouTube，如被移除請見諒。

李嘉欣接演《古惑仔》系列前，早就是鼎鼎有名的最美港姐，加入電影拍攝後，拿下純潔的欣欣老師一角，當年替血氣方剛的黑幫電影增添一股反差感；李嘉欣2008年嫁給富商許晉亨，幾乎淡出演藝圈，專心在家當少奶奶，現年50歲的她渾身散發貴氣，沒有留下太多歲月痕跡。

5.莫文蔚（淑芬）

影片來自YouTube，如被移除請見諒。

莫文蔚在《古惑仔》中飾演山雞女友兼牧師女兒淑芬，相較其他大哥女人，形象中性又強悍，但私下的她可是女人味十足，特別是一雙筆直美腿，根本看不出已經50歲了；感情生活更是浪漫無比，與17歲的初戀男友兜轉24年再度重逢，2011年宣布結婚，簡直是偶像劇戲碼！

6.楊恭如（張美潤）

影片來自YouTube，如被移除請見諒。

古惑仔情義篇之洪興十三妹(電影)。楊恭如(左)、吳君如。(嘉佳公司提供)

楊恭如奪下香港亞洲小姐冠軍後出道，當年在外傳《古惑仔情義篇之洪興十三妹》中飾演張美潤，該角色設定相較於其他女星特別許多，不是陳浩南女友也不是某堂主女人，而是愛上認識多年的姐妹十三妹，精湛的演出被香港電影金像獎提名為最佳女配角；不過感情生活坎坷，曾無意介入他人婚姻遭正宮賞巴掌，後來的戀情都無疾而終，47歲仍小姑獨處。

7.吳君如（十三妹）

影片來自YouTube，如被移除請見諒。

古惑仔情義篇之洪興十三妹(電影)。吳君如(中)。(嘉佳公司提供)

剛剛提到楊恭如飾演的張美潤愛上十三妹，這位十三妹就是港星吳君如，她沒有其他女角色的美艷性感，而是以短髮、中性穿搭和冷酷形象成為該電影的經典人物，演到骨子裡的演技還榮獲金像獎最佳女主角獎。私下的她也很酷，沒有傳統的觀念，與導演男友陳可辛愛情長跑20多年，育有一名寶貝女兒，卻沒有打算結婚，因為她認為一段感情並不需要靠領證來證明什麼，也不喜歡別人叫她“陳太太”，希望大家稱呼她為“吳小姐”。

(中時新聞網)