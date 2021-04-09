英國倫敦一名車主7日上午出門時，赫然看到自己價值400萬台幣的保時捷（Porsche）超跑被噴滿漆，4個輪胎還被劃破、消氣，讓他當場傻眼，車主表示可能要花一大筆錢才能讓愛車回復原狀，苦笑會試著盡量往好的一面看。

Porsche worth £100,000 is spray painted with 'April Fool' and has its tyres slashed https://t.co/0e746GnFWV — The Sun (@TheSun) April 7, 2021

綜合英國《太陽報》（The Sun）、《每日郵報》（Daily Mail）報導，居住在英國倫敦櫻草丘（Primrose Hill）的一名男子7日上午出門時，看到自己的保時捷超跑後完全笑不出來，因為他的愛車車身、輪胎、擋風玻璃、左右後照鏡等都被潑了白色、紅色噴漆，車身被噴上紅色「愚人節」字樣，車尾排氣管還滴出白色顏料，4個輪胎也被劃破洩氣，車頂、引擎蓋還被灑了類似木屑的深色粉末。

這位匿名車主表示自己未與人結怨，不明白為何愛車會成為攻擊目標，他說早上也看到其他轎車的輪胎被劃破。

Yobs spray-paint £90,000 Porsche with words 'April Fool' https://t.co/b7dn0gUQIq — Daily Mail U.K. (@DailyMailUK) April 7, 2021

當地警方指出，案發時間約莫是7日凌晨1時30分，監視器畫面有拍到一名男子在街上走，停下來後又繼續走。

這輛保時捷超跑是2014年出廠的Panamera S型車款，是世界上速度最快的旅行車之一，售價超過10萬英鎊（約新台幣390萬元）。

車主表示自己是用2.7萬英鎊（約新台幣105萬元）購買二手車，目前愛車已經進廠維修，但是可能要花一大筆錢才能恢復原狀。

他無奈苦笑，希望有一天會覺得這件事有趣。

倫敦櫻草丘地區屬於名流匯聚區域，凱特摩斯等超模、電影明星都居住於此。

(中時新聞網)