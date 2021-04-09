在銀行上班的宜君懷了第一胎，但夜裡根本睡不好，常半夜突然腳抽筋，有時是小腿、有時是腳掌，一抽筋起來疼痛難耐，不舒服的感覺一陣又一陣，但中斷的睡眠讓她無法充分休息，使得白天工作更加疲憊不堪，身體負擔極大。

雙和醫院婦產科主治醫師楊振銘表示，孕婦抽筋主要是因為血液中的鈣、磷不平衡，加上懷孕使得媽媽骨盆腔充血，腹中胎兒隨著週數愈來愈大，逐漸壓迫媽媽骨盆腔，血液不循環，且胎兒大量吸收母體鈣質，導致媽媽鈣不足所致。

孕婦會不會抽筋其實「很隨機」，並沒有特別的族群，但即使抽筋也無妨，只要晚上睡覺把腳墊高，或者發生抽筋時請枕邊人協助輕壓腳底板，大多症狀都能獲得改善。

書田診所家醫科主任醫師何一成表示，造成抽筋的原因很多，包括血液中鈣質過少、天氣太冷、肌肉疲勞緊繃，營養不良、飲食不均衡，以及血液循環不好、糖尿病等，都容易造成抽筋；而有些人個性太緊張，動不動就大驚小怪者，肌肉由放鬆一下子變得很緊繃，也很容易抽筋。

另外，體內的礦物質鈣、鎂、納、鉀缺一不可，攝取太多或太少都會導致體內電解值不平衡，因此偏食的人、喜愛大量吃特定食物的人，也會較容易抽筋。

一旦抽筋，千萬不要慌張。一旦腳板、小腿抽筋痛到不能動時，最好向反方向慢慢「扳開」，動作一定要輕、緩，不要太過急促，否則抽筋沒有解決，疼痛沒有舒緩，反而造成肌肉拉傷，影響行走與日常生活。

如果筋骨太硬「扳不到」時，可請在身邊的親友幫助；一般來說，只要稍事休息，正確協助肌肉放鬆，10至20分鐘即可恢復正常。

有些人抽筋會喝運動飲料，何一成表示，如果運動過量或拉肚子，喝點運動飲料可補充身體流失的水分和礦物質，但運動飲料僅是補充一些礦物質，若是針對改善抽筋，僅一、兩成患者有幫助，比例並不高，因此，無須迷信運動飲料的神奇療效，徹底放鬆肌肉才是王道！

(中時新聞網)