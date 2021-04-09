在營養師眼中，酪梨是1種奇特的水果，在眾多水果中，唯獨它含有脂肪，且口感特殊，又不具有甜味，看似低糖水果，但熱量卻超高，成為不少健身重訓的人最愛的食物，還有網友貼文指出，酪梨可以治療退化性關節炎，但食品藥物管理署澄清，酪梨僅是食物而並非藥品，不具任何療效。

酪梨又稱作「窮人的奶油」，由於含有高脂肪、眾多維生素跟礦物質，吃起來口感不同於一般水果，具有飽足感，被喻為容易取得的營養補充品，1998年還成為「金氏世界紀錄」的最營養水果。

萬芳醫院營養室主任金美雲表示，1份水果平均熱量為60大卡，但酪梨卻高達135大卡，1顆酪梨相當於5份水果，吃下1整顆，就等於是1個便當的熱量。

金美雲說明，酪梨之所以熱量較高，就在於含有脂肪，建議正在控制飲食熱量、血糖，或是患有三高疾病的民眾應該適量攝取，飲用酪梨牛奶時也不可喝太多。

至於酪梨要怎麼吃？台南農業改良場建議，直接生吃才不容易讓營養素流失，而且味道也較不苦澀，可以沾上蜂蜜當成甜食，或是成為生菜沙拉、三明治、壽司的配料，不少人則加上牛奶、優酪乳、蜂蜜，打成營養飲料。

網路傳言酪梨可以治療退化性關節炎，論點為酪梨及大豆的成分中能萃取出大豆非皂化物（ASU），可以減緩退化性關節炎及髖關節炎患者的疼痛及僵硬。

對此，食藥署表示，臨床上尚無研究結果證實此一說法。酪梨成分主要是脂肪，以單元不飽和脂肪酸為主，僅能作為食物，並非藥品，無法治癒退化性關節炎。

食藥署提醒，如果關節出現不適的感覺時，應先行就醫確診，千萬不要自行亂服用健康食品，而延誤就醫。若醫師開立處方的消炎止痛藥品，應按照醫囑服用。

(中時新聞網)