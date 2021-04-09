為了解攝取精製穀物、全穀物或白米，是否增加心血管疾病、總死亡率、血脂與血壓等的風險；加拿大西蒙菲沙大學(Simon Fraser University)組成的研究團隊，針對21個國家的逾13萬參與者，展開長達16年的追蹤分析。結果發現，相較於精製穀物攝取量較低的參與者，大量攝取精製穀物的參與者，不論是總死亡率、心血管疾病、中風的風險都大幅成長；甚至，同時罹患心肌梗塞、中風、心臟衰竭的機率也上升。隨著精製穀物攝取量愈多，收縮壓也越高；不過，攝取全穀物或白米的參與者卻沒有發現前述關聯性。

相關研究已發表在2021年2月的《英國醫學期刊》。論文指出，飲食習慣與慢性疾病的發生與進展息息相關。過去十多年來，全球的精製穀物與精製糖的消費量都有所成長；研究也證實，大量攝取精製碳水化合物與心血管疾病風險存在著正關聯性。

現有文獻指出，攝取大量碳水化合物的人，總死亡率與心血管疾病風險往往也較高；在低收入與中等收入國家中，穀物是熱量的主要來源，幾乎占每日攝取總熱量的70%。因此，有必要研究不同種類穀物的攝取，是否對健康產生影響。

更進一步地說，現有研究都是集中在全穀物攝取量，與死亡率、心血管疾病風險降低的關聯性，卻沒有針對精製穀物和總死亡率、心血管疾病的關係進行研究。甚至，目前的研究主要在北美與歐洲展開，世界其他地區的實驗相對地少。然而，這些地區的碳水化合物消費量、類型、佔總熱量的比率都與北美、歐洲不同，導致目前研究難以解釋其他地區的飲食習慣與心血管疾病的關聯性。

為評估精製穀物、全穀物與白米的攝取量，和心血管疾病、總死亡率、血壓與血脂的關係，研究團隊透過「前瞻性城鄉流行病學」(Prospective Urban Rural Epidemiology, PURE)研究，從全球21個國家中遴選148,585名參與者，展開長16年的追蹤分析。

這21個國家，包含5個低收入國家、5個中低收入國家、7個中高收入國家，以及4個高收入國家。參與者的基準年齡為35歲至75歲，涵蓋農村與城市人口。研究起自2003年1月，直至2019年7月，平均追蹤時間為9.5年。

所有參與者須填寫問卷調查，內容涵蓋社會經濟狀況(教育、收入、職業)、生活型態(是否吸菸、是否從事運動、飲食內容與是否飲酒)、個人病史；參與者還須完成食物頻率問卷，內容涵蓋各國的98至220種食物，以掌握參與者的食物攝取量。此外，研究團隊每3年便進行一次隨機訪問。在排除基線期就已有心血管疾病的參與者後，最終有137,130名參與者完成實驗。

結果發現，在研究期間約有15,251人(約10%)同時罹患心肌梗塞、中風或心臟衰竭等多種疾病，另有8,833人(約5.9%)罹患重大心血管疾病(即心肌梗塞、中風、心臟衰竭中的一種)。在死亡的9,279名參與者中，有3,583(38.6%)人的死因與心血管疾病有關。

研究團隊還發現，與精製穀物攝取量低的參與者(每天攝取量低於50克)相比，高攝取量的參與者(每天攝取量大於350克或每天攝取7份精製穀物)的參與者，同時罹患多種心血管疾病的風險成長28%，總死亡率增加27%，罹患心血管疾病風險提升33%，中風風險則上漲47%。不過，食用全穀物或白米的人則沒有發現不利健康的結果。

研究團隊總結，大量攝入精緻穀物與較高的死亡率、重大心血管疾病有關。實驗建議人們限制過度加工或精製的食品，改以全穀物食品替代，如糙米、大麥、燕麥等等。透過高質量的碳水化合物，進而實現最佳的健康效果。

(中時新聞網)