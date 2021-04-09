騰訊大股東Naspers時隔3年再度出脫該公司股票。Naspers旗下子公司Prosus出售約1.92億股或2%騰訊股份。4月8日開盤騰訊股價下跌，但全日僅下跌1.5%至620港元，距Naspers出售股價仍有逾4%溢價，成交量達2.07億股，Naspers獲取金額逾1100億港元（約4958億台幣）。騰訊ADR則跌逾7%。

Prosus（南非報業Naspers擁有大多數股權）擬以每股575港元至595港元，減持最多1.9189億股。出售騰訊股票，售完成後Prosus持股比例將從約30.86%降至28.86%，Naspers、Prosus及MIH TC（Prosus的子公司，此次售股的主體）將不再是騰訊的控股股東。

Naspers上一次售股是在2018年3月，是當時投資騰訊已達17年的Naspers首次售股，以405港元的價格減持了2%，約1.9億股，約合830億港元，並表示3年內不會繼續減持。

如今3年期滿，Naspers再次售股。由於持股時價格極低，騰訊在2014年5月還曾1股拆5股，當時騰訊股價就已達500港元，拆5股之後，如今股價又已達620港元。Naspers投資效益驚人，而透過變現騰訊的投資收益，可以增強公司的實際資產。

Prosus公開表示，對騰訊的承諾依然堅定，通過出售這一小部分股權，為核心業務線和新興部門的持續增長提供資金，增加公司財務靈活性。該公司同時承諾，至少在未來3年內不會再出售任何騰訊股票。

投資騰訊至今20年裡，這家南非報業公司已從騰訊身上賺了7000多倍的收益，恐怕投資史上最成功的一筆投資。

(中時新聞網)