特斯拉2019年11月曾宣佈，計劃在德國東部勃蘭登堡（Brandenburg）的格倫海德（Gruenheide）建造一座新工廠，以迎合歐洲對電動汽車迅速增長的需求。當時的德國敞開大門歡迎，不過現在雙方似乎鬧翻了。

由於格倫海德工廠的官方許可證仍在延宕中，特斯拉公開發表了一封長達十頁且火藥味十足的信，信中批評德國許可證法中的障礙。該公司在文件中呼籲聯邦共和國優先考慮能源過渡項目。

根據特斯拉的計劃，該工廠將於今年7月1日前投入運營，開始生產跨界電動車 Model Y。但如今，特斯拉的建廠進程非常緩慢，還由於環保問題而變得複雜。

這封信是寫給柏林-勃蘭登堡州高級行政法院的，信中提及「德國對工業和基礎設施項目的審批框架，與規劃和實現此類項目的急迫性互相矛盾，而這些項目又是抗擊氣候變化所必需的。」

令特斯拉火大的是，去年12月，這間法院要求特斯拉暫停清理擬建工廠所在地的一片森林，原因是環保人士表示，砍伐更多樹木可能會危及冬眠的蛇。

將來，勃蘭登堡每年將生產50萬輛電動汽車。還計劃生產電池，特斯拉希望最遲於今年7月申請在格倫海德製造電池的許可。據此，電池的生產開始目標是2022年。

特斯拉寫道：「結果是，實際上是一個環境友好項目的批准程序仍然與燃煤電廠的批准程序相同。該過程花費的時間太長，即使整體上是積極的，也很難做出更改。」並且「建廠過程每一步都充滿法律風險」。這阻礙了對清潔能源項目和基礎設施的必要投資，並且使德國幾乎不可能實現其氣候目標。

(中時新聞網)