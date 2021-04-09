愈來愈多國家已經訂下「2030碳排減半、2050全國零碳排」的目標，因此有愈來愈多國家冷靜分析現有的無碳能源有哪些，核能被視為最穩定與最重要的，然而許多國家的核電廠是在1960~1970年代興建，因此在2050年之前，都面臨使用許可證到期的問題，於是美國核能管理機構，開始討論「核電廠能否運轉100年」。

位在美國伊利諾州的德勒斯登核電廠(Dresden nuclear power plant )的2號機與3號機，從1970年開始運轉，如今已達到51年，是美國運作最久的反應爐之一，負責營運的艾索隆電力公司(Exelon Corporation)計劃在今年秋天將2部機組退役，但是已經有一股聲音，建議該電廠持續運轉，因為「每失去1座反應爐，就等於失去1座有效的減碳工具」。

Utility Dive報導，核能工業分析公司UxC的總裁喬納森·辛澤（Jonathan Hinze）表示，多數國家已有「2050年零碳排」的計畫目標，但現實的情況是，許多核電廠在2050年之前，就面臨使用執照到期可能關閉，然而目前面臨的是零碳能源仍然不足，要是這些老核電廠無法持續運作，我們的減碳目標只會更加遙遠。

他說：「在經濟學上，把握現有的資產永遠是最優先選擇，而不是拿新的資產取代它們。」

根據能源行業專家的說法，許多州政府、公用事業單位都決定在未來20~30年內，要達到明顯的減碳目標，核電就成為搶手的潔淨電力，也因此，核電廠必須盡快解決使用執照到期的問題。

2019~2020年間，美國核管會(Nuclear Regulatory Commission，NRC）首次批准佛羅里達州、賓夕法尼亞州的核電廠運轉許可80年，此舉得到能源行業的普遍肯定，視為重要的法令里程碑。

接著，杜克能源公司（Duke Energy）承諾到2050年，實現「零碳排」的目標，他們擁有歐康尼核電廠(Oconee Nuclear Station)，裝置容量為2500百萬瓦，是杜克公司最大的單一發電廠。因此杜克公司已經計畫爭取延役60年許可證，使這座核電廠至少可以運作到80年。

但即使如此，到2053、2054年，歐康尼的2號機、3號機仍面臨許可證到期的問題。

所以，才會有些能源公司開始討論「核電廠直接使用100年」的可能性。

最近20年，新核電廠的興建計劃，都面臨進度落後、建造成本高漲的麻煩，比如喬治亞州的沃格泰爾核電廠(Vogtle Electric Generating Plant)在添加新的機組，這是30年來，美國新建的第1具新核電，但經過8年的建設，無數的延誤、數十億美元的成本超支，仍未完成。

專家說，儘管公司、政府的某些減碳時時間表看似很長，但是新核電廠的興建都遇到落後的問題，更突顯現有核電廠變得更重要，延役也更迫在眉睫。

美國核監管委員會NRC，在今年1月份的一次會議上，首次公開討論了「為核電廠頒發100年運轉許可證」的可能性。徵詢在實際的物理狀態下，能否保持安全性，目前仍在收意見，尚未做出任何決定。

NRC主要討論的是核反應爐組件長期運作，是否有機件老化的技術問題，哪些設備可以用更新的方式改善？電力研究所（EPRI）其實一直在研究類似問題，包括核電廠內部的電纜、管線、混凝土建築，和無數其他組件，在長時間的輻射轟擊下能否保持住強度。以及電廠如何知道何時組件需要更換。

EPRI創新總監希瑟‧費德曼(Heather Feldman)表示，「100年的安全性問題，其實與80年運作安全性，沒有實質性差異。」

費德曼（Feldman）以汽車更換機油為例子，她說：「有些人換機油，看的是時間，比如每3個月更換一次、但另一種做法是看里程數。這兩種做法都不算錯，核電廠能否持續運作也是相似的道理，有些組件是定期更換，有些是出現NN 某些退化跡象，再進行更換即可長保如新。」

然而，有些人對此看法表示不放心，比如艾莉森·麥克法倫（Allison Macfarlane），她曾於2012年至2014年擔任NRC主席，現職為英屬哥倫比亞大學公共政策與全球事務學院的負責人。她說：「你會想搭乘1架100年歷史的747飛機嗎？會覺得安全嗎？」

她擔心的是「未知的未知數」，是否核電廠的某些部分，暴露於長時間的輻射下出現問題，而沒有被營運單位查覺到，她認為核電廠的管線很多很複雜，甚至長達數英里，有些管線埋藏的地點很角落，檢查它們可能很困難，那些地方真的能夠長保良好運作嗎？

另一名曾經任職NRC的道格·特魯（Doug True）則認為，多數核電廠過去在興建時，就有考慮到堅固性和使用壽命可以長久，因此糾結在80年的上限年份，其實也沒什麼道理。以美國的核電廠為例，多數機組的停機，主要取決於經濟原因，而不是安全或技術問題。

取代退役核電廠的另一種方式，當然是建造新型反應爐，例如小型模組化反應爐(SMR)、熔融鹽反應爐(MSR)，或其他技術。據說，SMR與傳統的大型反應相比，可以更便宜，更容易建造。

但是，基於這些技術還在草創階段，首座SMR電廠至少還需再等5年，因此對現有的老核電廠，確實不應輕言放棄。

(中時新聞網)