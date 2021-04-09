太魯閣號事件釀成50死、210傷慘劇，也撞出台鐵長年積弊。交通部長林佳龍為此請辭，外界也關注，行政院長蘇貞昌會不會因為這次事件被拔官。國民黨台北市議員王鴻薇直言，蘇貞昌為什麼可以不下台？就是因為這是醜陋的政治算計。

針對太魯閣號事件，王鴻薇8日在臉書貼文表示，這是醜陋的政治算計，行政院長蘇貞昌為什麼可以不下台？甚至連做做戲、口頭請辭，然後獲得慰留的假動作都不必做？就是因為蔡英文的力保，蔡英文不是保蘇，而是自保。

王鴻薇不滿說，蔡政府這半年以來，反萊豬、藻礁公投、缺水、軍機一再失事、台鐵太魯閣事件，沒有一件事做得好，沒有一件事不引發民怨。蔡英文唯一能安坐總統府的理由，就是有蘇貞昌來擋子彈，所以蘇貞昌怎麼能下台？蘇貞昌一旦下台，新閣揆不用承擔罵名，所有的砲火必將直接射向蔡英文。蔡英文和蘇貞昌一個求自保、一個戀棧權位，可說是相互利用。

王鴻薇指出，2022年地方縣市選舉即將開跑，民進黨內基於派系間的「恐怖平衡」，還是要留下蘇貞昌，蘇貞昌留任，才能避免萊豬、缺水和台鐵風暴等事件砲火，射向蔡英文。

(中時新聞網)