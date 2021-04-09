不少失意中高齡人，常出現在鬧區或是車站出口乞討，但如今竟然有學生打著「救救曠課兒」名號在捷運出口乞討，讓人大開眼界，直呼不可思議。

一名男網友在臉書《爆怨2公社》PO文「我到底看了什麼？！」，他表示，自己路過了捷運公館站一號出口，竟然看到三、四名學生坐在出口旁邊，腳邊放著「救救曠課兒」的紙箱在乞討，讓他直呼不可思議：「是我眼睛業障重嗎？」，他也表示，這些離譜學生的行為讓道路變窄，已經影響到路人走動。

三、四名學生坐在出口旁邊，腳邊放著「救救曠課兒」的紙箱在乞討。(圖／爆怨2公社)

透過照片可以看到，2名戴著口罩的學生放著「救救曠課兒」的紙箱，坐在地上乞討，旁邊則有疑似友人的1男1女邊抽菸邊聊天，畫面讓人傻眼。

網友紛紛留言：「看著就像兩個工具人在路邊替公主乞討」、「衣服還蠻乾淨的，真沒職業道德」、「台灣教育到底怎麼了」、「曠課還這麼高調？」、「我很心疼他們的父母」、「好手好腳在那邊幹嘛」、「這就是台灣的未來嗎」、「可憐哪」、「以後18歲就能投票，你能想像這些人在投票所蓋章的樣子嗎」、「應該是救救殘廢兒吧」、「讓我來跟大家介紹何謂社會底層」、「會不會是YouTuber在社會實驗」。

原PO事後也更新，表示這幾位學生疑似乞討業績不佳，所以轉移陣地，到別處「營業」，也呼籲網友不要來朝聖，不然會擠爆公館站。

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(中時新聞網)