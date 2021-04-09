頑童MJ116在2019年宣布單飛不解散後，成員小春Kenzy跟瘦子E.SO都陸續發行了個人的音樂作品後，成員大淵MUTA宣布將要發行他的個人專輯《過得爽爽》，8日釋出首波單曲〈FatBoyGang〉，新歌MV中大淵邀來眾多重量級的朋友們一起入鏡，最後一幕更是驚喜的出現知名youtuber蛇丸，劇情十分有趣。

新歌歌詞中唱到「吃胖是我的本事又沒拿你家米吃」，把一般大眾對胖子的偏見以調侃的方式表現，徹底無賴又自信爆棚，大淵只能說：「別人笑他太肥胖，他笑眾人吃不飽！」

大淵新歌MV一樣表現詼諧的氛圍，大淵廣邀肥男幫眾們站台，一群人在餐廳中吃飯的戲份真實又有趣，導演為了畫面呈現的大魚大肉轉眼被他們吃完，大淵笑說去拍個對嘴畫面回來就什麼都不剩了，果然肥男幫名不虛傳。其實在MV拍攝前瘦子也跟大淵表示他想加入MV拍攝，但無奈瘦子實在體型不夠格，所以最後還是無法加入肥男幫的行列中。

(中時 )