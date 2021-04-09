還記得湖人前役首節跟暴龍爆發嚴重肢體衝突事件嗎？根據《The Athletic》權威記者查拉尼亞9日凌晨搶先爆料，鬥毆的兩大「男主角」阿奴諾比與哈瑞爾各被罰款3萬、2萬美元，卻沒遭到禁賽，反而是離開板凳席的3名球員遭到禁賽1場命運。
3名禁賽球員分別是暴龍後衛范維利特與班布利、湖人前鋒荷頓塔克，整個事件爆發在7日雙方打到首節還剩2分24秒，阿奴諾比上籃遭到薛洛德拉下，造成阿奴諾比怒把薛洛德摔倒，哈瑞爾隨即上前賞了一拳引爆衝突，兩人也被驅逐出場。
這代表荷頓塔克很可能在今天湖人作客遭遇熱火比賽無法上場，湖人人手更加短缺，幸好湖人總教練佛格表示，才剛加盟湖人的麥克勒摩今天可以出賽，就連先前右腳趾挫傷的德拉蒙，也可望傷癒歸隊，反而是庫茲馬小腿緊繃，要到賽前才決定。
至於外界最關心的「小皇帝」詹姆斯、「一眉哥」安東尼戴維斯的復出時間表，佛格的回答仍然很小心翼翼，「對於兩人的受傷情況沒有更新，他們都在努力進行復健訓練，沒有任何復出時間表的更新。」兩人仍隨著湖人前往客場征戰，且在場邊替隊友加油。
(中時 )
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