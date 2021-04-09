辭修高中PO出違禁品清單，裡面出現許多骨灰級手機。(圖／辭修高中官網)

新北市辭修高中要將10年前沒收的違禁品物歸原主，8日在臉書PO文尋找主人，除了琳瑯滿目的「骨灰級手機」外，清單內竟然還有劍玉、針線鈕扣，遭網友砲轟實在太扯。事情鬧大後，辭修高中緊急刪文。

辭修高中在臉書PO出沒收10年的違禁品清單，希望找到主人，「學務處代為保管學生違規物品，及校內遺失物，數量頗鉅，保管物品如手機、隨身聽以及玩具等，因許多物主已畢業無法處置，故本處整理建立清冊後，拍照公告招領」。更表示公告期滿六個月後，若物品仍未被領回，將會予以撤銷或轉贈孤兒院。

除此之外，違禁品還有劍玉，甚至連針線鈕扣也出現在清單。(圖／辭修高中官網)

但貼文公布後卻引發網友砲轟，因為清單有大量如Nokia、Sony Ericsson、BenQ等黑白小螢幕的骨灰級手機，不僅如此，還有魔術方塊、劍玉甚至是針線鈕扣也被沒收。不少網友怒嗆校方「沒收都不用作紀錄？」，表示許多骨董手機到現在已經完全沒有價值，更質疑校方此舉根本涉及侵占物品：「校友們告起來告起來」、「侵占追溯期20年耶，還在期限內哦」、「這可以提告了吧」。

校方眼見風波擴大，緊急刪除原文，並解釋違禁品基本上都是每周五放學前由家長領回，或期末由學生領回，但不少學生沒有領取就直接畢業，絕無涉及侵占。辭修高中補充說明，表示保管空間有限，實在累積太多未領取違禁品，學務處才會徹底處理，並基於善意依法公告，刪文原因則是怕留言模糊焦點。

但不少網友與畢業校友不領情，留言痛批：「請為人師表者誠實面對自己的罪行，不要玩文字遊戲推卸責任」、「侵佔學生私有物多年就是事實」、「滿官腔的說法，感覺文都刪了，能耐我何的樣子」、「我是不相信手機這類東西會有學生不去領取啦」、「最好是 星期五還不讓我拿啊」、「試問有哪個家長那麼閒有空平日去學校拿違禁品的？」、「校規可以凌駕於法律也是大開眼界了」、「校友回來留言一下。 校規愛亂搞嘛，搞出問題了吧。 積非成是，當作合理？ 教官自以為山大王在學校裡面橫著走」、「我還知道的是當初的沒收品還會被丟棄，然後要看跟(教官)的關係如何，才有機會拿回來」。

代管物品招領說明 一篇招領啟事，意外勾起大家的青春回憶，真是始料未及！ 關於先前物品招領之貼文引發廣大校友迴響、亦引起不必要之誤會，特此進行說明： 1.依校規，違規物品得於每週五放學前由家長領回；或期末由學生本人領回。但持有學生未必會到... 由辭修高中發佈於 2021年4月8日 星期四

(中時新聞網)