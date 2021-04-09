日前11名裸女在杜拜一棟大樓拍照的影片在網路傳出後引發軒然大波，裸女們與攝影師遭當地警方逮捕，並以公然猥褻罪起訴。據烏克蘭媒體爆料，組織此次在杜拜摩天大樓裸體攝影活動的幕後推手，是年僅41歲的花花公子、烏克蘭裔美籍政商界名人維塔利．格列欽(Vitaliy Grechin)，贊助者是俄羅斯人阿列克謝．康佐夫(Alexei Kontsov)，兩人皆已遭到警方拘留。還有一名俄籍攝影師亞歷山大．滕恩(Alexander Ten)，則在警方未展開逮捕行動前與女友返回聖彼得堡。目前杜拜司法機關已決定將此案所有被逮捕的人驅逐出境。
本月3日在推特上有網友貼出一段養眼短片，影片用手機攝影，在杜拜一座摩天大樓上的陽臺上意外拍攝到一群身材姣好、一絲不掛的年輕裸女們，她們一邊欣賞景色一邊聊天嘻鬧，旁邊還有一名男性拿著相機為她們攝影，畫面火辣更甚於杜拜的炎熱天氣。網友隨後還貼出一張友人提供的陽台照片，火辣影片與照片迅速在網上流傳引起了杜拜警方的注意，循線逮捕這11名裸女與1名男子，以公然猥褻的罪名起訴。
杜拜消息人士說，司法機關已經完成裸女影片在網路流傳事件的調查，同時也做出決定，被捕的十多名男女將被驅逐出境。被捕的11名女性是來參加一項裸體攝影活動，組織這次活動的是美國政商界名人維塔利．格列欽，他與策劃此一活動的阿列克謝．康佐夫也同時被捕，但活動攝影師亞歷山大．滕恩在警察到達前與女友提前離開，返回聖彼得堡。
了解這次活動的人士透露，這次以「裸女空降兵團」為主題的攝影活動原有30名身材火辣的模特兒參加，但原先約定掌鏡的名攝影師臨時換人，因此有十多人決定退出。她們此行是為一本在烏克蘭出版的類似《花花公子》(Playboy)的雜誌拍攝宣傳用的影像，這是該刊物一系列宣傳活動的一部份，原本不打算打草驚蛇，沒想到鬧出這麼大的風波。
組織這次活動最關鍵人物是美國政商界名人格列欽，他在1980年出生於烏克蘭首都基輔，10歲時隨父母移民美國，雖然年僅41歲，在商業上已頗有成就，是一家網路資訊技術公司的負責人，同時也投資一些色情產業與房地產。根據他接受烏克蘭雜誌訪問的內容顯示，他在美國就讀大學時修習金融與心理學，曾在福特汽車財務部門工作，也在美軍服役過，因為熟悉烏克蘭語言與風俗，服役期間獲派至美國駐烏克蘭大使館任職。由於這些因素，他經商成功後，與友人創辦了一家投資公司，專門從事對俄羅斯與烏克蘭的投資。
年紀輕輕就已成就事業的格列欽不只在社交界非常活躍，與政界關係也相當密切。他自稱與前美國總統歐巴馬關係良好，也大量捐助其競選活動。他受訪時提供給媒體的照片中，包括與歐巴馬、希拉蕊等政要的合影，還有與喬治．克隆尼(George T. Cloony)等多位好萊塢影星及演藝界名人私下聚會的照片。此外，他資助許多網路上的新型媒體，並經常在這些網路社群的視頻採訪中露臉，其中許多畫面都是他周旋在眾多美女之間，有很多火辣且帶有怪異風格的場景。
格列欽至今仍經常參與民主黨的募款活動，做為民主黨的金主，2019年他還試探著重返公共事務領域，掛名歐巴馬的財政金融顧問，不知是否有從政的想法。對很多八卦媒體來說，這種男人是最好的報導題材，他的公共形象與個人生活中美女如雲，社群媒體中充斥著他與眾多模特兒玩樂的圖片，加上遊艇、跑車、豪宅與夜宴狂歡，過著大多數男人夢想中天之驕子的日子。如果他有意從政的話，倒是有可能會想成為民主黨執政時的駐烏克蘭大使，不過大概沒有哪個總統敢讓這種花花公子擔任駐節一方的外交工作。
(中時新聞網)
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