為慶祝格列欽生日製作的影片

日前11名裸女在杜拜一棟大樓拍照的影片在網路傳出後引發軒然大波，裸女們與攝影師遭當地警方逮捕，並以公然猥褻罪起訴。據烏克蘭媒體爆料，組織此次在杜拜摩天大樓裸體攝影活動的幕後推手，是年僅41歲的花花公子、烏克蘭裔美籍政商界名人維塔利．格列欽(Vitaliy Grechin)，贊助者是俄羅斯人阿列克謝．康佐夫(Alexei Kontsov)，兩人皆已遭到警方拘留。還有一名俄籍攝影師亞歷山大．滕恩(Alexander Ten)，則在警方未展開逮捕行動前與女友返回聖彼得堡。目前杜拜司法機關已決定將此案所有被逮捕的人驅逐出境。

杜拜摩天大樓陽台裸女的影片與照片轟動網路，也驚動了嚴守回教戒律的杜拜警方。（圖／網路）

在杜拜拍攝裸體活動的模特兒們也在她們的IG上貼出杜拜旅遊的照片。（圖／Instagram)

本月3日在推特上有網友貼出一段養眼短片，影片用手機攝影，在杜拜一座摩天大樓上的陽臺上意外拍攝到一群身材姣好、一絲不掛的年輕裸女們，她們一邊欣賞景色一邊聊天嘻鬧，旁邊還有一名男性拿著相機為她們攝影，畫面火辣更甚於杜拜的炎熱天氣。網友隨後還貼出一張友人提供的陽台照片，火辣影片與照片迅速在網上流傳引起了杜拜警方的注意，循線逮捕這11名裸女與1名男子，以公然猥褻的罪名起訴。

杜拜裸女是為一家烏克蘭情色雜誌拍攝影片的活動，活動名稱是「赤裸空降兵團」，原本低調進行，未料意外出現陽台裸女風波。圖中彈鋼琴者就是此次活動組織者格列欽。（圖／strana.ua)

杜拜消息人士說，司法機關已經完成裸女影片在網路流傳事件的調查，同時也做出決定，被捕的十多名男女將被驅逐出境。被捕的11名女性是來參加一項裸體攝影活動，組織這次活動的是美國政商界名人維塔利．格列欽，他與策劃此一活動的阿列克謝．康佐夫也同時被捕，但活動攝影師亞歷山大．滕恩在警察到達前與女友提前離開，返回聖彼得堡。

這次裸體攝影活動是由美國政商界名人格列欽(圖)組織，他年僅41歲，是烏克蘭裔美籍企業家，是美國社交界與政界活躍人士，除了美國的事業之外，也在烏克蘭有不少投資。（圖／格列欽臉書）

格列欽是烏克蘭裔，與當地關係密切，也經常住在基輔，他臉書中的美女幾都來自烏克蘭。他的友人對媒體透露，這些圍繞在他身邊的美女根本就是他的「後宮」。（圖／格列欽臉書）

了解這次活動的人士透露，這次以「裸女空降兵團」為主題的攝影活動原有30名身材火辣的模特兒參加，但原先約定掌鏡的名攝影師臨時換人，因此有十多人決定退出。她們此行是為一本在烏克蘭出版的類似《花花公子》(Playboy)的雜誌拍攝宣傳用的影像，這是該刊物一系列宣傳活動的一部份，原本不打算打草驚蛇，沒想到鬧出這麼大的風波。

格列欽對外公布的照片中永遠有大量的穿著性感且騷首弄姿的美女們，刻意塑造一些讓其他男人高度羡慕的形象。圖為眾美女們為格列欽慶生。（圖／格列欽臉書）

組織這次活動最關鍵人物是美國政商界名人格列欽，他在1980年出生於烏克蘭首都基輔，10歲時隨父母移民美國，雖然年僅41歲，在商業上已頗有成就，是一家網路資訊技術公司的負責人，同時也投資一些色情產業與房地產。根據他接受烏克蘭雜誌訪問的內容顯示，他在美國就讀大學時修習金融與心理學，曾在福特汽車財務部門工作，也在美軍服役過，因為熟悉烏克蘭語言與風俗，服役期間獲派至美國駐烏克蘭大使館任職。由於這些因素，他經商成功後，與友人創辦了一家投資公司，專門從事對俄羅斯與烏克蘭的投資。

格列欽與前美國總統歐巴馬合照，他也是美國民主黨的金主之一。（圖／烏克蘭獨家風格雜誌）

格列欽不只在政界活躍，也喜好與演藝界名流及好萊塢明星交往，圖為他與喬治．克隆尼的私人聚會照片。（圖／烏克蘭獨家風格雜誌）

年紀輕輕就已成就事業的格列欽不只在社交界非常活躍，與政界關係也相當密切。他自稱與前美國總統歐巴馬關係良好，也大量捐助其競選活動。他受訪時提供給媒體的照片中，包括與歐巴馬、希拉蕊等政要的合影，還有與喬治．克隆尼(George T. Cloony)等多位好萊塢影星及演藝界名人私下聚會的照片。此外，他資助許多網路上的新型媒體，並經常在這些網路社群的視頻採訪中露臉，其中許多畫面都是他周旋在眾多美女之間，有很多火辣且帶有怪異風格的場景。

格列欽臉書上有大量火辣模特兒的照片，並與她們親密互動。（圖／格列欽臉書）

格列欽的公共形象永遠是美女如雲，社群媒體都是些活色生香的圖片，刻意營造令許多人羡慕的花花公子形象，過著大多數男人夢想中天之驕子的生活。（圖／格列欽臉書）

格列欽至今仍經常參與民主黨的募款活動，做為民主黨的金主，2019年他還試探著重返公共事務領域，掛名歐巴馬的財政金融顧問，不知是否有從政的想法。對很多八卦媒體來說，這種男人是最好的報導題材，他的公共形象與個人生活中美女如雲，社群媒體中充斥著他與眾多模特兒玩樂的圖片，加上遊艇、跑車、豪宅與夜宴狂歡，過著大多數男人夢想中天之驕子的日子。如果他有意從政的話，倒是有可能會想成為民主黨執政時的駐烏克蘭大使，不過大概沒有哪個總統敢讓這種花花公子擔任駐節一方的外交工作。

(中時新聞網)