美國總統拜登今天宣布6項行政命令，意在解決全美槍枝暴力擴散問題，他稱美國槍枝問題如同「流行病」，令美國在國際上感到難堪。

拜登公布的新措施包括美國司法部打擊「幽靈槍枝」的計畫。「幽靈槍枝」意指自製或自行組裝的槍枝，沒有商業登記序號。

拜登在白宮表示：「這（槍枝暴力）是流行病，天啊！這必須停止。」他稱槍擊問題如「公共衛生危機」，並呼籲禁止突擊武器及高容量彈匣。

這是拜登就任美國總統以來採取的首批槍枝管控措施。（譯者：陳正健）1100409

(中央社)