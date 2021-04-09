拜登宣布6項行政命令 防止美國槍枝暴力擴散 06:052021/04/09 中央社 中央社 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 美國總統拜登(資料照/美聯) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 美國總統拜登今天宣布6項行政命令，意在解決全美槍枝暴力擴散問題，他稱美國槍枝問題如同「流行病」，令美國在國際上感到難堪。 拜登公布的新措施包括美國司法部打擊「幽靈槍枝」的計畫。「幽靈槍枝」意指自製或自行組裝的槍枝，沒有商業登記序號。 拜登在白宮表示：「這（槍枝暴力）是流行病，天啊！這必須停止。」他稱槍擊問題如「公共衛生危機」，並呼籲禁止突擊武器及高容量彈匣。 這是拜登就任美國總統以來採取的首批槍枝管控措施。（譯者：陳正健）1100409 抗衡中國 美日擬推印太版一帶一路 Fed3月會議記錄 拜登紓困案規模超乎預期 (中央社) #槍枝 #美國 #拜登 #暴力 #問題 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 IMF為拜登政府所提企業加稅與全球最低稅率背書 09:112021/04/08 財經 拜登推銷2兆美元基建大計 談到中國怒拍講台 11:502021/04/08 財經 《國際經濟》各讓一步 白宮、企業界可能同意25％稅率 10:012021/04/08 財經 美國務院澄清 未抵制北京冬奧 04:102021/04/08 產業財經 《韓股》意興闌珊 KOSPI平盤遊走 11:432021/04/08 財經 馬侃號驅逐艦通過台海 美國防部重申航行自由 11:432021/04/08 國際 《國際社會》拜登政府討論疫苖護照 將發布指南 16:322021/04/08 財經 維也納會議 伊核僵局現轉機 04:102021/04/08 國際大事 曾喊美元會崩35％ 放任川普狠招傷陸美關係 羅奇要拜登給答案 20:252021/04/08 財經 旺報社評》兩岸論述回到憲法還不夠 19:352021/04/08 旺報社評 拜登政府重擬美台交往準則 吳釗燮：很多限制已經打破 11:372021/04/08 政治 國際熱門新聞 氣到內傷 為了梅根哈利 威廉斬了和他20年情 - 名流 美極音速飛彈試射失敗 陸卻藉美晶片科技突破 - 國際 - 中央社 餐桌上地雷 常見卻增加心臟病、中風與死亡率的食物 - 國際 玩笑開大了 價值400萬保時捷被噴漆、輪胎刺破慘況曝光 - 國際 NFL前球員槍殺5人後自戕 死者包括兩名幼童 - 國際 - 中央社 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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