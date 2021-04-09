美國聯邦參議院外交委員會領袖今天提出重大法案，意在藉由促進人權、提供安全援助及投資打擊假訊息，提升美國對抗中國的能力，並且呼籲與台灣強化夥伴關係。

路透社報導，這項措施草案題為「2021年戰略競爭法」（Strategic Competition Act of 2021），全長280頁。

報導指出，這項草案意在授權採取外交及戰略行動對抗北京，反映出美國國會民主共和兩黨因應中國的強硬立場。

這項草案意在處理與中國的經濟競爭，並且涉及人道主義及民主價值，例如就北京對新疆維吾爾族的處置祭出制裁，並且支持香港民主。

這項草案也呼籲與台灣強化夥伴關係，稱台灣是「美國印太戰略至關重要的一部分」，並稱美台官員互動不應有所限制。

路透社稍早時引述參院消息人士報導，參院外交委員會定於4月14日召開會議，商討這項民主共和兩黨共同推出的法案。（譯者：陳正健）1100409

(中央社)