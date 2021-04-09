(06:15更新 目前已能進入臉書、IG網站，但仍無法更新發文及載入更新內容)
社群網站臉書Facebook與IG今(9)日清晨全球大當機，網友哀鴻遍野，目前還未恢復正常，當機原因不明。
社群網站臉書Facebook與IG今(9)日清晨5點多突然當機，經實際測試，點進電腦版臉書頁面，出現「Sorry, something went wrong」的錯誤訊息，手機版則無法載入。
IG也當機，頁面無法更新內容，目前兩大網站都還未恢復正常。
(中時新聞網)
(06:15更新 目前已能進入臉書、IG網站，但仍無法更新發文及載入更新內容)
社群網站臉書Facebook與IG今(9)日清晨全球大當機，網友哀鴻遍野，目前還未恢復正常，當機原因不明。
社群網站臉書Facebook與IG今(9)日清晨5點多突然當機，經實際測試，點進電腦版臉書頁面，出現「Sorry, something went wrong」的錯誤訊息，手機版則無法載入。
IG也當機，頁面無法更新內容，目前兩大網站都還未恢復正常。
(中時新聞網)
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