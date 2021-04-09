在療癒系動物喜劇《都嘛是你的毛》飾演寵物美容師的辛樂兒，養了一對可愛的貓兄弟Nolon和Renner，兄弟倆小時候健康狀況都不理想，讓她操了不少心。想不到，體虛的弟弟Renner因特別需要照顧，讓哥哥Nolon有些吃醋，所以辛樂兒最大的功課，就是要當個公平的媽媽。

確定接演寵物美容師的角色後，辛樂兒立刻向自家附近的寵物美容店毛遂自薦當助理，卻被店家婉拒，她才恍然大悟：「店家說不方便的原因是，牠們可能會被嚇到，我一直以為只要尊重人，其實寵物更需要被尊重。」

Renner跟Nolon相處和睦，經常互相陪伴。（圖／辛樂兒提供）

後來辛樂兒向朋友借了狗狗「羅根」來練習，在劇組安排下，和羅根一起到出借拍攝的店家實際操作，羅根也因此成了該劇的狗演員。她笑說：「畫面上只有洗一次，實際上羅根洗了四次，但牠很乖都沒有生氣，有給牠吃零食當福利。」

為飾演寵物美容師，辛樂兒特別向朋友商借狗狗羅根合作演出。（圖／七十六号原子提供）

體重 決定輩分

身為貓奴的辛樂兒，養了兩隻生日只差幾天的公貓，但她是以體積來排輩分。英國短毛貓「Nolon」因為比蘇格蘭摺耳貓「Renner」多了三公斤，被辛樂兒賦予哥哥的頭銜，「我曾經告訴牠們，Nolon比較大隻，所以要照顧弟弟。」果然兄弟倆一向相親相愛，讓她頗為欣慰。

其實，哥哥Nolon當初被辛樂兒從繁殖場救回來時，健康狀況很差，還不肯吃東西，在服用醫生開的食慾促進劑後，體重便直線上升，讓她笑說「可能劑量還有殘留」。Nolon兩歲時，還因為斷腿而開刀，但牠堅強的表現很有大哥風範，「Nolon開完刀，我去探望時，原本背對我的牠，很努力地爬起來，讓我知道牠沒事，再轉身回去休息，那幕讓我好難過。」

見到辛樂兒帶回家的小魚，好奇的兄弟倆立刻湊上去觀察。（圖／辛樂兒提供）

個性傲嬌的Renner，外表也很有王子風範。（圖／辛樂兒提供）

關愛 絕對公平

弟弟Renner則是從小患有貓最常見的遺傳性疾病「多囊腎」，辛樂兒特別提醒，照顧幼貓需要更費心，「成貓因為發育完全，比較不會生病，但幼貓很不穩定，要花很大心思去關心牠們。」

由於Renner從小就吃配方飼料，辛樂兒必須緊盯牠的喝水量，避免鈉攝取過多，四年下來，她已經相當熟練：「我建議以定時定量的方式餵貓，方便觀察牠們的狀況，有一陣子Renner食慾不好，走路怪怪拖著屁股，便立刻帶牠去看醫生。」

《都嘛是你的毛》以寵物溝通為劇情主軸，辛樂兒也有類似的經驗，她透露有溝通師告訴Renner「不吃飯身體會不好，會去醫院。」Renner回家後，果真乖乖地吃飯吃了一星期。Nolon的反應則令她大感意外，「因為Renner要一口一口地餵，Nolon說我比較照顧弟弟，但我真的沒有偏心，從那之後我有特別注意公平，要抱就兩隻一起抱，連IG發文也有平衡喔！」

小時候身體孱弱的Nolon，如今相當活潑愛玩。（圖／辛樂兒提供）

Nolon

品種：英國短毛

年紀：4歲

性格：陽光好動

BOX-Renner

品種：蘇格蘭摺耳

年紀：4歲

性格：傲嬌小王子

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(中時新聞網)