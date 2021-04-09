航空貨運美西線運價已漲破去年5月歷史新高價，歐洲線因為蘇伊士運河阻塞事件，海轉空貨載增加，運價也已破去年新高，中華航空與長榮航空7日與8日分別通知客戶4月14日與4月15日調升歐洲線運價，華航調幅25-30％，長榮調幅20-30％。貨運市場大好，華航8日股票收盤價16.25元，創6年新高，股價也超越友航。

海空貨運承攬業者指出，海運與空運運價差距有十倍以上，除非萬不得已，託運人不會將海運貨轉往空運，而貨機運力很有限，一架747全貨機僅能運約7個20呎貨櫃的貨量，一百噸貨，一旦有海轉空的貨，航班立刻爆艙。

這次因為歐洲海港原就有壅塞問題，加上蘇伊士運河阻塞事件，為調回正常船期，海運不少航班取消，部分急貨轉往空運，去年疫情嚴重時，運價也僅有美東線一半的歐洲線，目前運價已經達到去年5月每公斤新台幣250-270元的水平，運往英國的貨載甚至有創360元的新高價，運英國一般貨載運價也都在300元以上。

業者指出，英國與歐洲大陸各國隔著英吉利海峽，歐洲主要的航空貨運公司，例如盧森堡航空、荷蘭航空等，都沒有直飛台灣與英國間，英國航空也沒飛台灣，現在就靠華航與長榮，因此艙位不足現象特別明顯。

華航目前有全貨機在進行歲修，另一方面國泰航空因為香港政府對於機組員的檢疫要求很嚴格，台港線客貨運航班都飛得很少，缺乏轉運空間，大陸市場雖然目前運價比台灣便宜，但因便宜不多，是託運人也不敢輕易把貨送到大陸去轉，怕沒轉順問題更大。

美國線狀況也不少，華航與長榮3月初才大幅調升運價，華航飛芝加哥的航班因為每周四有一班被包走，最快6月才會恢復正常供給，華航甚至拜託大型攬貨公司別送芝加哥的貨，而舊金山與亞特蘭大因為有較大量海轉空的貨，目前是一位難求，每公斤都是450-470元的價格。

航空貨運市場長期有五窮六絕的說法，但是去年與今年因為疫情變得淡季超旺，3月份進出口航空貨運量雙創新高，航空公司因為客運部分大虧，貨運部分有機會就儘量設法調高價格，對於歐洲線4月中漲價，攬貨業認為調升的機會很高，至於能不能漲足，就看各航點實際狀況，美國線也隨時有再漲可能，只要有漲價計畫出來，紐約運價估計就會破去年的500元歷史新高。

(工商 )