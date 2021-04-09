「大家好，我是葉芷娟，我有近十年的工作經驗，從記者到新聞主播，還考取了證券分析師執照，現在的我，是網路財經節目主持人兼製作人。」僅十秒鐘的影片介紹，概括著葉芷娟十年來的人生歷練。

葉芷娟讀大二時開始工讀，從電視台新聞部總機小妹做起，當時收入不高，也不懂理財，一直是個月光族。七年多前，她轉任財經記者，理財觀念從「幼幼班」逐漸晉升到「學士級」，資產也從零開始累積。

二年前，葉芷娟已存下買房的自備款二百萬元，和先生合力在新北市永和區買了一間總價一千七百萬元、屋齡十多年的成屋，每月貸款負擔近五萬元，占夫妻倆收入不到三分之一，不會影響生活品質。

「我從不覺得單靠投資可以變有錢。」葉芷娟開門見山地強調，「工作賺錢」、「存錢」與「投資理財」是致富的鐵三角，缺一不可。

勤奮好學的葉芷娟，遇到看不懂的財經專有名詞或是技術線型，都會主動找解答或向專家請益。（圖／翻攝自非凡新聞）

對於想存老本的上班族，葉芷娟力推自己已參與七年的「勞退自提六％」（依《勞工退休金條例》，勞工可以最高六％為限，自訂薪資提撥比率，提繳退休金）。勞退自提不僅可擴大勞退帳戶的儲蓄水位，更享有「遞延稅負」的節稅效果，意即報稅時，可在當年度「個人綜合所得總額」中，全數扣除薪資自願提繳的部分，直到請領退休金時，才須併入所得課稅。

舉例來說，若是所得稅率五％的上班族，每月提撥一百元至勞退帳戶，這一百元在當年度不必課稅，就可以省下五元，對所得稅率高的人，節稅效果更大。

離開電視台之後，葉芷娟經營自媒體，在網路平台主持財經節目。（圖／葉芷娟提供）

「投資理財可以讓你擁有自由，不必為了錢被迫做不想做的事，確保人生掌握在自己手中。」葉芷娟以過來人的經驗鼓勵小資族：「學習投資理財，最重要的是去嘗試，去感受股市的起落，知道自己能承受的風險有多大，哪怕只是一個月定期定額三千元，都好過紙上談兵。」

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(中時新聞網)