對於近年相當流行的FIRE（Financial Independence and Retire Early，財務自由、提早退休）風潮，三十三歲的財經節目主持人葉芷娟並不熱衷，反而認為工作帶來金流，讓投資的本金變多，能創造更高的複利，「投資理財只是讓我更有安全感與主導權，不必擔心失去工作時喝西北風。」她認為工作賺錢是理財的根本，因此除了本職與主持活動、演講、寫專欄，去年還開始經營自媒體，開闢更多元的財源。

在夫妻財務上，葉芷娟與先生「公私分明」，兩人每月各撥一筆錢到共同帳戶，用以支付生活開銷，她利用App記帳，每周再將數字謄進電腦裡的試算表，如此一來，夫妻倆都能掌握共同帳戶的支出情形；至於共同帳戶之外，其他的錢要如何運用與投資，則由夫妻各自處理。

近期葉芷娟主持期貨節目，為了更理解標的，她開始投資期貨。（圖／葉芷娟提供）

葉芷娟認為，記帳的好處之一，就是能算出每月生活開銷的平均值，乘以六就是半年份的生活緊急備用金。她平時會保留這樣一筆現金，確保萬一需要時，可以馬上應急。

記帳的習慣，也讓葉芷娟每次花錢之前，都會多考慮一下。「以前我想買什麼就買什麼，一年出國兩、三趟，住一晚要價近萬元的飯店也不心疼，現在我都會在實體通路跟網路比過一輪價格，再決定下手。」

此外，葉芷娟還善用「豬公」（撲滿）存錢。一開始，她只是想把錢包裡剩下的五十元硬幣存進小豬撲滿，後來她漸漸產生「要餵飽豬公」的念頭，變得刻意留下五十元硬幣存起來。每到年底「殺豬公」時，她還會開直播，算算一年至少多存下二萬元。

開朗外向的葉芷娟，喜歡親近大自然。（圖／葉芷娟提供）

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(中時新聞網)