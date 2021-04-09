今至明（10日）下午；北部及東半部有局部雨，北海岸降雨較明顯；中南部雲量略增、山區有局部短暫雨。（圖／翻攝自氣象局）

今受東北季風影響，北部及東半部有雨，但明晚起天氣將逐漸好轉，預估此波降雨並沒有辦法紓解桃園以南的旱情。許多人關心是否能靠四月颱解旱，氣象專家吳德榮表示「期待越高，失望越大」，並藉由分析歷年颱風路徑預測侵台機率低。

吳德榮在「三立準氣象· 老大洩天機」專欄上說，今（9日）晨觀測資料顯示，鋒面雲系鬆散，迎風面有低層雲覆蓋，北海岸回波消消長長，降雨較明顯；北台灣低溫比昨晨下降2、3度，其他地區變化很小。今各地氣溫：北部攝氏14至19度，中部16至28度，南部17至30度，東部16至26度。

吳德榮表示，最新歐洲中期預報中心（ECMWF）模式模擬顯示，今至明（10日）下午；北部及東半部有局部雨，北海岸降雨較明顯；中南部雲量略增、山區有局部短暫雨；北台灣濕涼，其他地區氣溫稍降。此波降雨無法紓解背風面、桃園以南的旱情。

吳德榮透露，明晚起北部天氣逐漸好轉；東半部及山區仍有局部短暫雨。下周日（11日）至週二（13日），西半部晴時多雲、氣溫回升；東半部及山區午後仍有局部短暫雨。下週三（14日）起大氣呈現短波活動的型態，變化週期更短，北部及東半部轉有雨，中南部山區亦有局部短暫雨的機率。

根據最新模式10天的模擬路徑顯示，美國（GFS）模擬在帛琉東側北上（紅線），歐洲（ECMWF）則是模擬抵達菲律賓中部（黃線）。而歷史上四月颱路徑（細橙線）顯示。（圖／翻攝自「三立準氣象· 老大洩天機」）

至於許多人關心是否能靠「四月颱」解旱，吳德榮認為，恐怕是期望越高、失望越大！首先，根據最新模式10天的模擬路徑顯示，美國（GFS）模擬颱風路徑在帛琉東側北上，歐洲（ECMWF）則是模擬抵達菲律賓中部，兩者差異很大且持續調整中。

吳德榮指出，四月台灣上空盛行西風，故歷史上「四月颱」的路徑大致呈現3種類型。第1類為在台灣東側已迴轉，第2類穿過菲律賓繼續西進，第3類穿過菲律賓再迴轉；前面兩種離台灣較遠，部分第3類路徑離台甚近，看似有威脅，但其實在北轉過程，颱風已受到高層西風及低層冷空氣的破壞，強度迅速減弱。

吳德榮表示，自1958年起至2020年，氣象局雖曾發布4個警報； 但其實110年以來（1911年至2020年）僅一個四月颱勉強符合「侵台」定義。故以氣候統計而言，四月颱侵台是很不容易的、機率極低，若盼望它來紓解乾旱，恐是「期待越高，失望越大」。

(中時新聞網)