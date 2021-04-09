台北市知名的「臺安醫院」，疑似長期安排臺安診所、臺安101診所辦理特殊體檢，明知2診所不符特殊體檢資格，竟偽造文件，詐領「噪音」特殊體檢補助款122萬元，涉嫌詐欺、偽造文書。檢調8日兵分3路搜索，約談臺安院長黃暉庭、臺安101診所負責人、主管等人到案，台北地檢署複訊後，9日凌晨諭令黃暉庭交保80萬元。

另臺安醫院營運中心主任孟令妤交保60 萬元、時任紘昇健康事業董事長及臺安101診所行政部經理的張嘉驊20萬元交保、紘瑞公司之實際負責人兼執行長游珮瑜40萬元交保。。

檢調懷疑，黃於2011年起指示員工陸續將該院「巡迴體檢」及「到院體檢」業務，外包給紘瑞及紘昇公司。黃明知臺安診所依規定只能辦理勞工一般體格及健康檢查，不得辦理「勞工保險預防職業病健康檢查」的特殊體檢項目，竟於2013至2018年間與紘瑞等公司合作，以臺安診所作為體檢業務補檢場地，安排多家企業勞工至診所實施巡迴體檢補檢，其中以噪音作業檢查類別02（噪音85分貝以上作業）的特殊體檢案最多。

紘瑞游姓負責人夫婦另於2017年設立臺安101診所，與臺安醫院簽約，將臺安101診所作為臺安醫院體檢補檢場地。

事後黃等人發現臺安診所、臺安101診所並非特殊體檢醫療機構，無法申領「勞工保險預防職業病健康檢查費用」，竟偽造受檢者文件及其相關病歷資料，以臺安醫院名義向勞保局、職安署申請，詐領由健保局核發的特殊體檢費用補助款共約122萬元。

(中時新聞網)