旅美好手張育成今年表現備受矚目，他因為春訓表現優異，擠進大聯盟印地安人隊開季26人名單，最近都有隨隊出征比賽，他也是台灣目前唯一待在大聯盟的選手，一舉一動都受到國內球迷關注。

而美國媒體近日發現，張育成無論上場打擊或守備都總是面帶微笑，就算表現不好也維持這個習慣，他開幕戰面對老虎，在大雪紛飛下還能微笑打擊的畫面，被網友截圖放在社群瘋傳，引發熱議，甚至有人認為，張育成可以成為繼林鐸(Francisco Lindor)後，印地安人下個「微笑先生」。

對如此舉動張育成也親自回應了，他解釋為何總是微笑的原因，他說：「我的微笑能讓自己放鬆，即便打不好，或守備出現失誤，我只是試著透過微笑放鬆自己，這的確對我有幫助。」紅襪教頭法蘭柯納(Terry Francona)受訪也說道：「他現在打擊時很有自信，即使沒打好變界外，他臉上也露出微笑，我心想：『天啊，我就是要看到這個！』」

近期張育成表現算尚可，昨天主場對陣皇家未上場比賽，但開季4場獲得了3次先發機會，扣掉昨天，4場比賽他共計10打數敲出2安打，打擊率.200，OPS為.500，在面對老虎的比賽中繳出4打數2安打優質成績，貢獻2分打點，本季首安、首打點同場開張，幫助球隊最終以9比3擊敗老虎。

(中時新聞網)