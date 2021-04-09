台鐵96次莒光號列車2006年在南迴線出軌，造成1死2傷，事後卻爆出死者陳氏紅琛遭丈夫謀害，引發全台震驚。檢警懷疑，李雙全為了詐領高達7000多萬元的鉅額保險金，先讓陳氏紅琛服下藥物昏睡，接著注射毒藥讓她死亡，試圖偽裝妻子因出軌喪生的假象。沒想到，李雙全竟於死者解剖前夕輕生，讓案件陷入膠著。

早在前2次出軌意外後，檢警就認為犯嫌破壞鐵軌的手法專業，很可能是台鐵內部人士所為，而李雙全剛好曾在台鐵工務段、運務段工作過；不僅如此，在2004年的自強號脫軌事件中，陳氏紅琛與李雙全也在車上，孰料2人相隔1年多再度搭上出軌列車，一切實在太過巧合，顯示他涉嫌殺妻詐保的說法似乎並非空穴來風。

事實上，李雙全的可疑行為早已有跡可循，首先李家人住處位於台東，然而陳氏紅琛死亡後，家屬便不斷要求領回遺體，打算在屏東就地火化；再來，檢警查出李雙全先後2次替妻子投保旅遊平安險，結果2次都遇上出軌意外，總理賠金額高達近8000萬元；此外，夫婦倆原本坐在2車，出軌後卻突然出現在翻覆的7車。

比對相關跡證、證詞後，檢警決定解剖陳氏紅琛的遺體，同時請李雙全到案說明，未料大批人馬前往李家時，發現李雙全的哥哥李泰安騎著機車外出；由於李兄也被懷疑涉案，專案小組不敢大意，趕緊跟在後頭，結果反被李雙全逮到機會兔脫；可惜的是，當警方找到人，他已在大榕樹上吊輕生，真相也跟著石沉大海。

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(中時新聞網)