太魯閣號事故發生後，現場搶修畫面。（資料照）

台鐵太魯閣號日前發生慘重傷亡事故，成為台鐵逾半世紀以來最慘事故，各界究責聲浪不斷。民進黨立委陳歐珀8日在立法院臨時提案，呼籲交通部事後可在事故地點適當處所，規劃興建紀念碑，或者類似安全教育館的設置。對此，國民黨立委李貴敏昨(8日)在臉書批評，「撫恤的錢還沒發出去，民進黨立委就搶先要求建紀念碑？」「別再搞紀念碑了」。

該份提案指出，國家運輸安全調查委員主委楊宏智曾表示，在日航JA123發生空難後，為記取教訓成立安全教育館，目的是讓新進和現職員工可接受一星期的安全教育，也因此讓日航浴火重生。而此次太魯閣號重大事故造成多人家庭破碎、甚至救難人員心理創傷，為建立後人警示作用，因此提案請交通部在事件善後完成後，能在事故地點適當處所規劃興建紀念碑，或建造類似安全教育館設置，讓後世警惕在心。

李貴敏8日在臉書表示，2年多前的普悠瑪出軌慘劇仍歷歷在目，但一位普悠瑪事件的罹難者家屬曾說，「拜託把蓋紀念碑的錢拿去加強設備跟內部系統溝通，做出從上到下的檢討」、「普悠瑪出軌事件紀念碑也建了，新款列車不還是出軌？」

李貴敏感嘆地說，遺憾的是，總有人花起善款或公帑都輕鬆如意沒有負擔，就別說紀念碑或紀念公園了，只要扯得著關係的都可以拿來用，高雄氣爆案的善款運用爭議不就如此？叫了半天、足以挽救人命卻始終未建置的「全自動邊坡監控系統」，只要2億經費，卻仍在拖延，不知何時能到位，真有錢，要不先把行車安全的破洞給補了吧。

另外，李貴敏也憂心，「為什麼我一直堅持政府募款捐款帳戶一定要『專款專用』？就是因為擔心善款無法送到罹難者家人手上，而會被亂花掉！對於紀念碑的設立，提案委員和民進黨政府是不是該先講清楚，會不會用大家捐獻的善款來辦？還是由提案委員或政府承擔？」

李貴敏強調，台灣最美的風情是「人」，沒人會反對愛心捐款，但是大家捐錢是因為希望幫助罹難者家屬。只有「專款專用」於罹難者家屬及傷者，才能協助他們共度難關，也唯有如此，才符合捐款的本旨。

最後，李貴敏批評，政府施政只重「宣傳」而輕「實質」，只在乎重妝點門面並輕撫傷亡，而無視人民安全，在國際批評台灣基礎建設落後之際，拜託蘇揆團隊行行好，至少回歸本業，對於只會讓人民疑慮的「政府募款」，就別再一意孤行，製造不必要的爭議吧。

#別再搞紀念碑了！ #愛心捐款更務須專款專用！ 太魯閣號事故造成嚴重死傷，撫恤的錢還沒發出去，民進黨立委就搶先要求建紀念碑？為什麼我一直堅持政府募款捐款賬戶一定要「#專款專用」？就是因為擔心善款無法送到罹難者手上，而會被亂花掉！對於紀念碑的... 由李貴敏發佈於 2021年4月8日 星期四

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(中時新聞網)