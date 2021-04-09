針對太魯閣號慘案發生第8天，國民黨前立委孫大千今天在臉書質疑說，民進黨現在是打算「一痞天下無難事」了嗎？50條善良寶貴生命的犧牲，難道還換不到總統道歉，院長下台，和部長下台嗎？

孫大千說，蔡英文出來談改革，耍文青，絕口不提民進黨政府應該負起的行政和政治責任，不但沒有向人民交代，民進黨政府在過去兩年多來，為什麼沒有落實台鐵改革，更別提向人民公開道歉，結果居還不忘記教訓人民，不要懷疑政府改革的決心。

他指出，林佳龍扭扭捏捏，拖拖拉拉，戀棧權位的醜態盡顯全國人民的眼中，最後才被逼得在臉書上宣布已經向府院請辭。至於什麼時候請辭，還要先等到處理完事件的善後工作。到時候會不會上演一場「留下改革才是真正承擔」的戲碼？國人可以拭目以待。

孫大千強調，蘇貞昌從悲劇發生至今，根本不敢向民眾清楚說明：為什麼遲遲不核定台鐵總體檢報告？為什麼遲遲不派任台鐵局長？為什麼總體檢報告當中的改革工作沒有被落實？蘇貞昌根本責無旁貸，為什麼現在可以裝得若無其事，無動於衷，好像一點責任都沒有呢？

(中時 )