許多人擠破頭想去台積電工作。近日一名男子分享，最近拿到了台積電非產線職缺的錄取通知，也已確認報到時間，沒想到卻被原公司慰留，他好奇「若放鴿子沒去報到是否會黑掉？」不少網友皆認為，千萬不要輕易相信原公司慰留提出的條件，通常都是看得到吃不到，再加上非產線的職缺非常難得，若放棄將來一定會後悔。

原PO昨（8）日於PTT工作板表示，順利拿到台積電的錄取通知書，也已向該單位主管及人資確認報到時間，便向原公司提出辭呈，沒想到主管「畫出更好的大餅」慰留他，希望他至少再待2年，令他心動不已。

他表示，當初應徵台積電並非產線的職缺，因此工時及壓力相對地比較小，但年薪與產線相比又少了2至3個月，「若已經答應要去報到，之後又以電話告知不去，會不會留下紀錄？以致之後想再進去也去不了？」

貼文曝光後，不少網友搖頭回應，「依照經驗我是不會信公司的大餅啦」、「你怎麼會相信原公司說的呢？」、「畫大餅談夢想會相信的不知道說什麼，台積電起碼是白紙黑字的錄取通知」、「大餅通常都是畫好看，想吃都吃不到」、「拜託不要幻想那些不切實際的大餅好嗎？」

另外也有人表示，台積電釋出非產線缺非常難得，除非原公司確定給的加給會比較多，不然非產線缺不去，將來一定會後悔的。

(中時新聞網)