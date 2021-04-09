太魯閣號撞工程車事故被告之一李義祥，昨（8日）晚間再度由檢警戒護前往地檢署問訊；此外，檢調晚間也陸續傳喚東新營造負責人黃平和、李義祥合夥人林長清等共計13名相關人士，並於其公司、住處搜回數箱證物，經檢方漏夜偵訊，今(9日)凌晨被檢方以違反採購法，諭知分別以500萬元、300萬元交保。

檢警調為釐清案件全貌，在廉政署、調查站人員加入專案小組後，全案也擴大追查是否有借牌、公共工程監督不力甚至官商勾結等弊端，8日陸續傳喚東新營造公司負責人黃平和、黃的妻子黃劉金鶴、黃的兒子黃文利及黃文豪、林長清、林的妻子黃梅燕、林的兒子林偉仁、李義祥的妻子吳沛育、蘇姓、楊姓工程幹部等13名相關人士，調查站人員也在其相關公司、住處等11處，搜查帶回好幾大箱的證物，將逐一調查。

不過年逾80歲的黃平和因先前腰部受傷開刀，拄著拐杖，在檢調人員陪同下緩步走進地檢署，面對記者提問，則不發一語；而早上被借提的李義祥下午被送到調查站約談後，晚上則又被帶回到地檢署問訊。

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(中時新聞網)