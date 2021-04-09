歌手小賈斯汀(Justin Bieber)2009年出道隨即爆紅，《Baby》、《Love Yourself》等知名歌曲更是家喻戶曉，個人Instagram就有高達1.6億粉絲追蹤，足以見得他的超高人氣，沒想到昨（8日）竟然轉發歐陽娜娜翻唱新歌《Peaches》的動態，立刻引起網友議論。

歐陽娜娜昨（8日）在Instagram限時動態上，發布獻唱小賈斯汀新歌《Peaches》的影片，只見她穿著輕便黃色上衣綁著辮子，背著吉他自彈自唱，甜美嗓音讓粉絲聽得如癡如醉，而她也不忘在限時動態中標記小賈斯汀，沒想到竟成功吸引偶像注意，更轉發4個片段中的其中2個，讓歐陽娜娜可以說是欣喜若狂，不僅隨即轉發之外，還回覆愛心和桃子貼圖向偶像致敬。

歐陽娜娜回覆愛心和桃子貼圖向偶像小賈斯汀致敬。（圖／nanaouyang IG）

除了歐陽娜娜被轉發之外，正妹網紅許慧盈在限時動態分享寶貝狗狗「J寶貝」身穿小賈斯汀品牌衣服的照片，原本只是單純分享，沒想到引來小賈斯汀關注，立刻分享這則動態在他自己的IG上，讓全球1.5億人皆看到許慧盈和她們家的「J寶貝」，此舉動讓許慧盈難以置信，更特別截圖留存直呼：「天啊我要哭了！我上小賈斯汀的ig」，更不忘私訊感謝小賈斯汀。

歌手小賈斯汀是家喻戶曉的國際巨星（圖／justinbieber IG）

歐陽娜娜日前現身「直播一姐」薇婭的網路節目作客，許多網友留言發問：「如果有未來的男朋友，會選哪一種類型的？」她表示父親歐陽龍沒有給太多限制，只希望男方個性善良、孝順，接著表示雖然以前列了很多條件，但現在沒有特別標準，只要能遇到對的人就好。

(中時新聞網)