台鐵408次太魯閣號2日發生50死211傷的重大事故，金管會統計，包括鐵路旅客運輸責任險、肇事工程車強制車險、刷卡購票的信用卡綜合險及乘客自身購買的人身險，保險業對此事故的保險理賠金額，截至8日已推升至逾7.8億元。

保險局主秘蔡火炎表示，此次由國泰世紀產險承保的鐵路旅客運送責任險，依保險契約則認為每人死亡保額250萬元、重傷140萬元、傷害醫療40萬元，單一事件最高賠付金額2億元，此次預估將給付達最高上限。

而涉案工程車由明台產險承保強制車險，每人死亡保額200萬元，失能最高200萬元、傷害醫療最高20萬元，預估給付金額逾1億元，預估理賠金額將達1.4億元。此外，最新清查結果掌握9名乘客為刷卡購票，相關信用卡綜合險理賠估逾1.5億元。

而各保險業者清查至8日止，共掌握事故中有217位乘客為保戶，其中45位身故、172位受傷，目前尚在清查中，包括意外險、壽險及學生保險在內，身故理賠金合計估賠付逾2.9億元。傷者部分則因醫療費用須視後續治療狀況，理賠金額目前尚無法估算。

(時報資訊)