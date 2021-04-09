三能-KY(6671)3月合併營收達新台幣2.13億元，年成長29%，創掛牌以來的單月新高，首季合併營收達4.46億元，較去年同期成長37%，刷新單季最高成長的紀錄。

三能指出，首季營收成長原因主要是台灣與大陸疫情持續穩定，民生消費提高年後經銷商補貨，工業、餐飲大客戶持續下單加上中國38女王節帶動電商銷量所致。另3月底舉辦的「台北國際烘焙暨設備展」，三能集團也參與並邀請包含吳寶春、王鵬傑等7位冠軍師傅進行直播展演，達到推廣成效，除了在4天展會業績達到300萬元，有效挹注營收外，也希望藉由展會推廣及冠軍師傅的線上演示，搭配新產品予因疫情關係而無法前來的亞洲烘焙客戶，藉以帶動第二季後的營收成長。

三能集團2020年財務報告，營收達19.13億，毛利率突破40%，每股盈餘3.66元，三項指標都創下掛牌後新高。董事會通過每股擬發放現金股利3元，以4月8日收盤價47.10元計算，殖利率高達6%以上。

三能集團2021年將持續推出新創產品，除陸續推出的一體成型鑄鋁土司盒、動物造型土司盒持續熱銷外，2021年也正研發設計一系列的新產品，並且與多家烘焙同業及文創企業展開聯名行銷，這些銷售模式可望在今年延續電子商務銷售業務的成長。

展望2021年第二季度，除傳統母親節前旺季外，後疫情時代的電子商務成長，工業客戶營收持續帶動，與加強亞洲市場持續拓展。

(時報資訊)